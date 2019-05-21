Münih’te iki okul boşaltıldı
Almanya’nın Münih kentinde iki lise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Her iki okula yönelik yapılan tehdit nedeniyle derslere ara verildi. Polis okullarda arama yapıyor.
MÜNİH polisine ulaşan ihbarlar nedeniyle kentin güneyinde bulunan Sendling semtindeki Dante Gymnasium ve Klenze Gymnasium adlı iki lise bu sabah boşaltıldı. Polis, somut bir bomba tehdidi olmamasına rağmen güvenlik önlemleri nedeniyle okulların tamamen boşaltıldığını duyurdu. Konuyla ilgili soruşturmanın yürüdüğünü açıklayan polis, ayrıntılı bilgiyi aramalar tamamlandıktan sonra yapacağını belirtti.
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