Mürettebat kokainden atıldı, nükleer denizaltı göreve başlayamadı
Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde Rus denizaltılarını izlemekle görevlendirilen HMS Talent isimli İngiliz nükleer denizaltısının 7 mürettebatı kokain kullanmaktan kovulunca denizaltı göreve başlayamadı
DAILY Mail’in haberine göre Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde Rus denizaltılarını izlemekle görevlendirilen HMS Talentın mürettebatı kokain kullanımından yakalanıp kovulunca Kraliyet Donanmasına ait nükleer denizaltı görevine başlayamadı. Yaklaşık bir hafta geciken denizaltının göreve başlayabilmesi için tüm personelin hazır olması gerekiyor.
BİR GECELİK APTALLIK YÜZÜNDEN
Gazeteye göre Denizaltı Davenport Donanma Üssüne geldikten sonra uyuşturucuların da kullanıldığı bir partiye katılan denizciler, ertesi sabah göreve çıkmadan önce yapılan mecburi testlerden geçemedi.
Konu hakkında konuşan bir donanma kaynağı, “Üst rütbeli subaylar için büyük utanç. Denizcilerin, denizdeki çok ustalık gerektiren ve çok hassas görevleri yerine getirmeleri için eğitilmeleri yıllar alıyor ve donanma bir gecelik aptallık yüzünden 7 kişiyi kaybetti” dedi.
2017'DE 9 DENİZCİ KOVULMUŞTU
Genelde HMS Talent Denizaltısı 20 subay dahil 120-130 civarında mürettebat ile görev yapıyor. Kraliyet donanması söz konusu yedi denizcinin rütbeleri konusunda bilgi vermeyi reddetti.
1988’de hizmete giren Trafalgar sınıfı denizaltı HMS Talent, hedeflerini tam isabetle vurabilecek Tomahawk Cruise füzelerine sahip. Yakıt ikmali yapmadan üç ay denizde kalabilen Trafalgar sınıfı denizaltılarda 2013 yılında nükleer sızıntı tespit edilmişti.
2017 yılında, HMS Vigilant isimli başka bir denizaltıda da 9 denizci uyuşturucu kullanmaktan yakalanmış ve donanmadan ihraç edilmişti. Yine aynı olayda üst düzey subaylar kadın personel ile ilişkiye girmek suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.
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