Münster saldırganı herkesi suçlamış!
Almanya’nın Münster kentinde kullandığı minibüsü kalabalığın üzerine sürerek, 2 kişiyi öldürüp, 20 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden Jens R., saldırıdan önce bir veda mektubu yazmış. Jens R.’nin aile fertleri ve bazı komşularına gönderdiği veda mektubu kendisinin derin psikolojik sorunları olduğunu gösteriyor.
SALDIRGAN Jens R., Mart ayı sonunda kentin sosyal psikiyatri servisine başvurarak, yardım istemiş. Ardından veda mektubunu yazdığı sanılıyor. Mektup saldırganın kişiliği hakkında birçok ipucu veriyor. Münster Yüksek Okulu’nu bitiren ve endüstriyel tasarımcı olarak çalışan Jens R., geliştirdiği bir lamba tasarımıyla başlangıçta iyi para kazanmış. Ama sonra işleri ve sağlığı iyi gitmemiş.
Jens R. bundan ailesini, çevresini ve komşularını sorumlu tutmuş. Veda mektubunda başta babası olmak üzere ailesini suçluyor. Anne babasının kendisini çocukken dışladığını, çocukken bile tuhaf saldırgan duygular taşıdığını yazan saldırgan, babasını akıl hastası olarak niteliyor ve her şeyine karıştığını, bu nedenle daha çocukken davranış bozuklukları geliştirdiğini, 7 yaşında ölmeyi arzu ettiğini anlatıyor.
‘İKTİDARSIZIM’ DEMİŞ
Ailesinin tacizleri sonucu iktidarsız olduğunu, kadınlara karşı hiçbir zaman normal duygular geliştiremediğini ve ilişki kuramadığını yazan Jens R., çevresinin kendisini eşcinsel göreceği korkusu taşıdığını, bunun sonucu kendisini alkole verdiğini, panik atak olduğunu belirtiyor.
2015’te bir bel ameliyatı geçiren Jens R. doktor hatası sonucu idrarını tutamadığını ve o zamandan beri bel ağrıları çektiğini yazıyor. Jens R., mektupta komşu ve tanıdıklarının kendisine aşırı sağcı diye baktıklarını ve bundan rahatsız olduğunu dile getirmiş.
EVİNDE ÜNLÜ BİR AŞIRI SAĞCI KALIYOR
Jens R.’nin farklı şehirlerde dört evde adres kaydı ve üzerine kayıtlı beş araç bulunuyor. Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya’daki Pirna ve Heidenau’da iki ev kiralamış. Pirna’da kiraladığı dairenin bulunduğu evde tanınmış bir aşırı sağcı oturuyor. Jens R.’nin bu aşırı sağcıyla bağı olduğuna dair henüz bir ipucu yok.
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