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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: AA-İHA
09.04.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

Münster saldırganı herkesi suçlamış!

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Münster saldırganı herkesi suçlamış!

Almanya’nın Münster kentinde kullandığı minibüsü kalabalığın üzerine sürerek, 2 kişiyi öldürüp, 20 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden Jens R., saldırıdan önce bir veda mektubu yazmış. Jens R.’nin aile fertleri ve bazı komşularına gönderdiği veda mektubu kendisinin derin psikolojik sorunları olduğunu gösteriyor.

SALDIRGAN Jens R., Mart ayı sonunda kentin sosyal psikiyatri servisine başvurarak, yardım istemiş. Ardından veda mektubunu yazdığı sanılıyor. Mektup saldırganın kişiliği hakkında birçok ipucu veriyor. Münster Yüksek Okulu’nu bitiren ve endüstriyel tasarımcı olarak çalışan Jens R., geliştirdiği bir lamba tasarımıyla başlangıçta iyi para kazanmış. Ama sonra işleri ve sağlığı iyi gitmemiş.

Jens R. bundan ailesini, çevresini ve komşularını sorumlu tutmuş. Veda mektubunda başta babası olmak üzere ailesini suçluyor. Anne babasının kendisini çocukken dışladığını, çocukken bile tuhaf saldırgan duygular taşıdığını yazan saldırgan, babasını akıl hastası olarak niteliyor ve her şeyine karıştığını, bu nedenle daha çocukken davranış bozuklukları geliştirdiğini, 7 yaşında ölmeyi arzu ettiğini anlatıyor.

Saldırganın 4 araçta, 5 evde kaydı var... O kadar parayı nereden buldu
Saldırganın 4 araçta, 5 evde kaydı var... O kadar parayı nereden buldu?

‘İKTİDARSIZIM’ DEMİŞ
Ailesinin tacizleri sonucu iktidarsız olduğunu, kadınlara karşı hiçbir zaman normal duygular geliştiremediğini ve ilişki kuramadığını yazan Jens R., çevresinin kendisini eşcinsel göreceği korkusu taşıdığını, bunun sonucu kendisini alkole verdiğini, panik atak olduğunu belirtiyor.
2015’te bir bel ameliyatı geçiren Jens R. doktor hatası sonucu idrarını tutamadığını ve o zamandan beri bel ağrıları çektiğini yazıyor. Jens R., mektupta komşu ve tanıdıklarının kendisine aşırı sağcı diye baktıklarını ve bundan rahatsız olduğunu dile getirmiş.

EVİNDE ÜNLÜ BİR AŞIRI SAĞCI KALIYOR
Jens R.’nin farklı şehirlerde dört evde adres kaydı ve üzerine kayıtlı beş araç bulunuyor. Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya’daki Pirna ve Heidenau’da iki ev kiralamış. Pirna’da kiraladığı dairenin bulunduğu evde tanınmış bir aşırı sağcı oturuyor. Jens R.’nin bu aşırı sağcıyla bağı olduğuna dair henüz bir ipucu yok.

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