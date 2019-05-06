MünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı
Almanya'nın Münih kentinde 1975 yılında kurulan ve bir zamanların efsane takımı Türkgücü Ataspor uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Türkgücü Ataspor ligin bitimine 3 hafta kala sahasında konuk ettiği SSV Jahn Regensburg-II takımını kaptan Yasin' in 2 ve Faye'nin golleri ile 3-2 yendi. Ligin bitimine 2 hafta kala, en yakın rakibine 10 puan fark attı. Aynı zamanda 80 amatör takım arasında bugüne kadar sahasında yenilmeyen 3 takımdan biri olarak da ismini yazdırdı.ŞAMPİYONLUK MADALYALARINI TAKTILAR
Şampiyonluğunu 2 hafta önce ilan eden Münih Türkgücü Ataspor maç sonrası şampiyonluk şildini alarak madalyalarını taktı. Törene Bavyera Futbol Federasyonundan Andreas Maylender katılırken oyunculara madalyalarını takdim edip şampiyonluk şildini verdi.
Oyuncular ile yöneticiler ve sahaya inen seyirciler büyük sevinç yaşarken yıllar sonra Bavyera ligine yükselmenin mutluluğunu yaşadılar.
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