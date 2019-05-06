MünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı
GeriAvrupa MünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Orhan GEDİK/ Münih
06.05.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

MünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı

Almanya'nın Münih kentinde 1975 yılında kurulan ve bir zamanların efsane takımı Türkgücü Ataspor uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Türkgücü Ataspor ligin bitimine 3 hafta kala sahasında konuk ettiği SSV Jahn Regensburg-II takımını kaptan Yasin' in 2 ve Faye'nin golleri ile 3-2 yendi. Ligin bitimine 2 hafta kala, en yakın rakibine 10 puan fark attı. Aynı zamanda 80 amatör takım arasında bugüne kadar sahasında yenilmeyen 3 takımdan biri olarak da ismini yazdırdı.

MünihTürkgücü Ataspor şampiyonluk madalyasını taktı
ŞAMPİYONLUK MADALYALARINI TAKTILAR
Şampiyonluğunu 2 hafta önce ilan eden Münih Türkgücü Ataspor maç sonrası şampiyonluk şildini alarak madalyalarını taktı. Törene Bavyera Futbol Federasyonundan Andreas Maylender katılırken oyunculara madalyalarını takdim edip şampiyonluk şildini verdi.

Oyuncular ile yöneticiler ve sahaya inen seyirciler büyük sevinç yaşarken yıllar sonra Bavyera ligine yükselmenin mutluluğunu yaşadılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

‘Zarar vermedim’ dedi, SPD iki puan kaybetti

‘Demokrasinin dijitalleşmesi değil, dijitalin demokratikleşmesi’

Muhalefet, organ bağışı tasarısını tanıttı

İki bakanlık arasında ‘çok eşlilik’ çatlağı