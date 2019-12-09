Münih’te ustalardan tarihi aşk öyküleri

YAKLAŞIK 400 kişinin katıldığı gösteri, Hitler döneminin belgeseliyle başladı. Ardından Sunay Akın ile İlhan Şeşen’in sahneye gelerek sunumaya devam etti. Usta müzisyen İlhan Şeşen’in parçalarını canlı seslendirdiği gecede, usta şair yazar ve anlatımcı Sunay Akın tarihsel büyük aşkları anlattı.





‘MANİSA TARZANI’NIN AŞKI ANLATILDI

Seyircilerin çok memnun oldukları gözlenen gecede neşeli diyaloglar yaşanırken, tarihin bilinmeyen yönleri aktarıldı. Gösteride, Japon denizinde batan Ertuğrul Firkateyni’nde şehit olan asker yakınlarının aşklarından, Manisa Tarzanı’nın büyük aşkına kadar birçok öykü seslendirildi.

‘ADINI SİZ BULACAKSINIZ’

Bu arada İlhan Şeşen’in seslendirdiği eserlerine, şiirlerle eşlik eden Sunay Akın, “Bu bizim ustayla 66. kez yaptığımız gösteri. Her biri farklı oldu. Bakalım bu gece nasıl olacak ve adı ne olacak. Siz bulacaksınız. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. İlhan Şeşen de “Münih’te sizlerle buluşmak büyük keyif verdi. Herkese teşekkür ederim” dedi.