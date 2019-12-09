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Avrupa
Orhan GEDİK / Münih
09.12.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Münih’te ustalardan tarihi aşk öyküleri

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Münih’te ustalardan tarihi aşk öyküleri

Almanya’nın Münih kentinde hafta sonu ünlü müzisyen İlhan Şeşen ile Sunay Akın sevenlerine farklı bir gece yaşattı. ‘Aşk şarkıları ve öyküleri’ adını verdikleri gösteri Anton Fingerle Zentrum Salonu’nda, İbomavi organizasyonuyla yapıldı.

YAKLAŞIK 400 kişinin katıldığı gösteri, Hitler döneminin belgeseliyle başladı. Ardından Sunay Akın ile İlhan Şeşen’in sahneye gelerek sunumaya devam etti. Usta müzisyen İlhan Şeşen’in parçalarını canlı seslendirdiği gecede, usta şair yazar ve anlatımcı Sunay Akın tarihsel büyük aşkları anlattı.

Münih’te ustalardan tarihi aşk öyküleri

‘MANİSA TARZANI’NIN AŞKI ANLATILDI
Seyircilerin çok memnun oldukları gözlenen gecede neşeli diyaloglar yaşanırken, tarihin bilinmeyen yönleri aktarıldı. Gösteride, Japon denizinde batan Ertuğrul Firkateyni’nde şehit olan asker yakınlarının aşklarından, Manisa Tarzanı’nın büyük aşkına kadar birçok öykü seslendirildi.

Münih’te ustalardan tarihi aşk öyküleri‘ADINI SİZ BULACAKSINIZ’
Bu arada İlhan Şeşen’in seslendirdiği eserlerine, şiirlerle eşlik eden Sunay Akın, “Bu bizim ustayla 66. kez yaptığımız gösteri. Her biri farklı oldu. Bakalım bu gece nasıl olacak ve adı ne olacak. Siz bulacaksınız. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. İlhan Şeşen de “Münih’te sizlerle buluşmak büyük keyif verdi. Herkese teşekkür ederim” dedi.

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