Münih’e sela sesleri damga vurdu
Münih Senfoni Orkestrası, Türk müzik enstrümanları ve solistleri eşliğinde Goethe’nin Batı- Doğu Divanı’nın dünya prömiyerini seslendirdi. Münih’in ünlü Gasteig Kültür ve Sanat Merkezi salonu, sela sesleri eşliğinde muhteşem bir konsere sahne oldu.
DÜNYACA ünlü Alman düşünür ve yazar Goethe’nin batı ile doğu kamuoyunu yakınlaştıran Batı-Doğu Divanı, 200’üncü yılında ilk ilk kez Mehmet C. Yeşilçay’ın bestelediği senfonik şiirle sanatseverlerle buluştu. Münih ünlü Gasteig Kültür Merkezi Philharmoni Salonu’ndaki dünya prömiyerinde Münih Senfoni Orkestrası ile Mehmet C. Yeşilçay yönetimindeki Pera Ensemble, Batı-Doğu Divanı’nı yeni bir eserle yorumladı.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Goethe’nin “Doğu da Allah’ındır, Batı da Allah’ın, Kuzey ve Güney sahası, sulh içindedir O’nun kudretiyle” mısraları, sela sesleri eşliğinde geceye damga vurdu. Konserde Münih Senfoni Orkestrası ve Türk müziği enstrümanları eşliğinde soprano Marie Sophie Pollak, tenor Bryan Lopez Gonzales, anlatıcı olarak oyuncu Harald Knaup ve Münih Katedral Korosu, Olivier Tardy yönetiminde sahne aldı. Konser sonrası davetliler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.
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