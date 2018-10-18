Münihli Türklerden yeni başkonsolosa ziyaret
Münih Türk Dernekler Birliği, Münih’e yeni atanan Başkonsolos Mehmet Günay’ı makamında ziyareti etti.
ALMANYA’nın Münih kentine yeni atanan Başkonsolos Mehmet Günay, Münih Türk Dernekler Birliği (MTDB) heyeti tarafından ziyaret edildi. Heyet, Başkonsolos Günay’a platformun kuruluşu, gündemi, çalışmaları ve komisyonları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten çok memnun kaldığını belirten Günay, “Birlik ve beraberlik ile aşılamayacak zorluk yoktur. Girişiminizi kutluyorum” dedi.
MTDB yöneticileri Günay’ı, kasım ayı içerisinde yapılacak aylık toplantısına da davet etti.
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