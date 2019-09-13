Münih Havaalanı’nda alarm
Almanya’nın Münih Havaalanı’nda alarm. Havaalanının bir bölümü tamamen boşaltıldı, yolcu işlemleri durduruldu, görevliler dışarı çıkarıldı. Polis, aramalarını ve kontrollerini sürdürüyor.
MÜNİH polisinin Twitter’dan yaptığı kısa açıklamaya göre, 1 numaralı terminalde bir yolcunun güvenlik kontrolü yapılmadan gümrükten geçmesi nedeniyle alarm verildi. Polisin aramaları nedeniyle kaç uçuşun gecikmeli yapılacağı veya kaç uçuşun tamamen iptal edildiği henüz bilinmiyor.
İki hafta önce de bir yolcu güvenlik kontrolü yapılmadan sadece kontrolden geçen yolcuların alındığı bölüme acil çıkış kapısından giriş yapmıştı. Tayland’dan gelen İspanyol yolcu, Münih üzerinden İspanya’ya kalkacak uçağa binecekti. İspanyol yolcu yüzünden 2 numaralı terminal boşaltılmış, 200 uçağın iniş ve kalkışı iptal edilmiş, iptal edilen uçuşlardan 25 bin yolcu olumsuz etkilenmişti.
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