Münih, eşsiz bir konsere hazırlanıyor: Türk enstrümanları ile Batı-Doğu Divanı dünya prömiyeri
Almanya’nın Münih kenti cumartesi akşamı eşsiz bir konsere sahne olacak. Münih Senfoni Orkestrası, Türk müzik enstrümanları ve solistleri eşliğinde Goethe’nin Batı- Doğu Divanı’nın dünya prömiyerini seslendirecek.
ALMAN düşünür ve yazar Goethe’nin Batı-Doğu Divanı, 200’üncü yılında ilk ilk kez Mehmet C. Yeşilçay’ın bestelediği senfonik şiir ile Münih’te sanatseverlerle buluşuyor. Münih Gasteig Kültür Merkezi Philharmoni salonu, 26 Ekim cumartesi akşamı saat 20.00’de Doğu Batı Divanı’nın dünya prömiyerine sahne olacak. Münih Senfoni Orkestrası ile Echo klasik müzik ödüllü müzisyen Mehmet C. Yeşilçay yönetimindeki Pera Ensemble’si, dünyanın en büyük yazarlarından Goethe’nin Doğu’yu Batı kamuoyuna yakınlaştıran Doğu Batı Divanı şiirlerini yeni bir eserle yorumlayacak.
DOĞU DA ALLAH’INDIR BATI DA
Goethe’nin “Doğu da Allahındır, Batı da Allah’ın, Kuzey ve Güney sahası, sulh içindedir O’nun kudretiyle” mısraları, bu sefer müzik olarak Doğu ile Batı’yı birleştirecek. Konserde Münih Senfoni orkestrası ve Türk müziği enstrümanları eşliğinde soprano Marie-Sophie Pollak, tenor Bryan Lopez Gonzalez, anlatıcı olarak oyuncu Harald Knaup ve Münih Katedral Korosu, Olivier Tardy yönetiminde sahne alacak. Yeşilçay, konseri 2019’da Goethe’nin Batı Doğu Divanı’nın 200 senelik yıl dönümü münasebetiyle düzenlediklerini açıkladı.
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