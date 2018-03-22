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Mülteciye yumruk atan siyasetçi, Göçmen Bakanı oldu!

AA
22.03.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

Norveç Adalet ve Göçmen Bakanı olarak atanan Per Sandberg’in, 1997 yılında bir sığınmacıya yumruk attığı belirtildi.

NORVEÇ devlet televizyonu NRK’nin haberine göre, dün istifa eden Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug’in yerine popülist İlerleme Partisinden Per Sandberg getirildi. Haberde Sandberg’in, 1997 yılında eski Yugoslavya’dan gelen bir sığınmacıya yumruk attığı için 400 euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mülteciye yumruk atan siyasetçi, Göçmen Bakanı oldu

Eski Adalet ve Göçmen eski Bakanı Sylvi Listhaug, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütleri listesinde gösterilen Eş-Şebab terör örgütünün bir militanının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “İşçi Partisi teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor” diye yorum yazmış ve muhalefet partilerinin, sağ azınlık koalisyon hükümeti hakkında gensoru verme tehdidi üzerine özür dileyip istifa etmişti.

Etiketler: Per Sandberg , mülteçiye yumruk , göçmen bakanı , norveç , avrupadan haberler
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