Mültecinin babasından mahkemeye mektup: En ağır cezayı verin

36 yaşındaki Joseline H.’nin cesedi, 6 ay önce Almanya’nın Hamburg kentindeki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Joseline’nin öldürüldüğünü tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, cinayetin bir barın tuvaletinde işlendiğini ve kameraların da o anlarda kayıtta olduğunu belirledi. Kameralara yansıyan görüntülerde Nasr El Ddin B., barda birlikte eğlendiği Joseline ile tuvalette tartışmaya başlıyor ve itiyor. Ardından da kadının kafasını duvara vuruyor. En sonunda da boğarak öldürüyor. Yakalanmaktan korkan cani, bulduğu bir el arabası kadının cansız bedenini ormana taşıyor.

Almanya’ya 2016 yılında gelen ve sahte kimlikle siyasi sığınma talebinde bulunan zanlı, çıktığı ilk duruşmada ifade vermezken, mahkeme başkanı, zanlının Cezayir’de yaşayan babasının gönderdiği mektubu okudu. Mektupta, işlenen cinayetten dolayı üzüntülerini dile getiren baba, mahkemenin oğluna en ağır hapis cezasını vermeyi umut ettiğini yazdı.