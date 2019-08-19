Mültecilerin kaldığı iki binada yangın çıktı
Almanya’nın Bielefeld ile Giessen kentlerinde mültecilerin kaldığı iki binada yangın çıktı. Giessen’de 12 kişi yaralandı, Bielefeld’deki yangında ise ölen ya da yaralanan olmadı.
GIESSEN’deki yangın, binanın birinci katındaki bir odadan başladı. Yurtta kalan 56 kişi başka yerlere yönlendirilirken, binada ağır hasar oluştu. Yangın nedeniyle maddi zararın 40 bin Euro civarında olduğu sanılıyor. Polis ve savcılık yetkilileri yangınla ilgili inceleme başlattı.
İkinci yangın ise bu kez Bielefeld’de mültecilerin kaldığı binada çıktı. Gece yarısı çıkan yangına itfaiyenin erken müdahale ettiği, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Polis sözcüsü, yangının bir mültecinin odasından çıktığını belirtirken, yangın nedeniyle binada ciddi hasar oluştuğunu kaydetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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