Mültecilerin kalacağı yeri yakmıştı! Sigorta şirketi dava açtı
Almanya’da mültecilerin barınması için hazırlanan spor salonunu kundaklamaktan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan 31 yaşındaki neonazi Maik Schneider’e bir şok da sigorta şirketinden.
BRANDENBURG’daki salonu kullanılamaz hale getiren Schneider ve ona yardım eden suç ortaklarına dava açan şirket, 2.9 milyon Euro tazminat talep etti. Sigorta şirketi sözcüsü yaptığı açıklamada, “Oluşan zarar 2 milyon 900 bin Euro. Biz de bunu sorumlularından talep ediyoruz. Onun için de dava açtık” dedi. Maik Schneider suçunu itiraf ettiği için paranın büyük bölümünü ödemek zorunda. Diğer kalan küçük miktarını da ona yardım eden suç ortakları üstlenmek durumunda kalacak. Schneider, tazminata mahkûm olursa, ömür boyu bu parayı ödemek zorunda kalacak. Almanya’da tazminatta mahkûm olanlar kişisel iflas verse bile parayı ödemek zorunda. Maik Schneider’in hapis cezası, dava bir üst mahkemeye taşındığı için henüz kesinleşmedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle