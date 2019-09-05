Mültecilere bir yılda 609 saldırı
Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun soru önergesini cevaplandıran hükümet, yılın ilk 6 ayında mültecilere yönelik hakaret ve yaralama dahil polis kayıtlarına geçen saldırı sayısının 609 olduğunu açıkladı. Cevapta, saldırıların kayıtlara, ‘ırkçı suç’ olarak geçtiği belirtildi.
MÜLTECİLERİN barınaklarına yönelik saldırı sayısı ise 60 olarak açıklandı. Ayrıca 42 saldırı mültecilere yardım eden kuruluşlara yönelik gerçekleşirken, 102 kişi de saldırılardan dolayı çeşitli yerlerinden yaralandı. Her dört saldırıdan birinin gerçekleştiği Brandenburg Eyaleti’nde mülteciler, toplam 160 kez aşırı sağcıların saldırısına maruz kaldı. Baden Württemberg’de 62, Aşağı Saksonya’da 58 ve Saksonya’da da 56 saldırı oldu. Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, Almanya’da mültecilerin aşırı sağcıların tehdidi altında olduğunu söyledi. Jelpke “Devlet bu insanları saldırılar karşısında korumalı. Toplumun tüm kesimi ve siyaset bu durumdan sorumlu” dedi.
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