Mülteciler seyahat belgelerini 700 Euro’dan satıyor
Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin bir kısmının, resmi makamlardan aldıkları seyahat belgelerini ve sağlık kasası kartlarını sosyal medya üzerinden sattıkları ortaya çıktı.
BILD gazetesinin haberine göre, Almanya’dan ayrılan sığınmacılar, Facebook’ta kurulan ve 8 bin 300 kişinin üye olduğu bir gruptan, kendilerine ait seyahat belgelerini ve sağlık kasası kartlarını satışa çıkarıyor. Gazete, 700 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılan bu belgelerin en çok alıcısının ise Türkiye ve Yunanistan’da yaşayan sığınmacılar olduğunu duyurdu. Resmi belgeleri satın alanların bir kısmı Almanya’ya girmeyi başarırken bir kısmı da sınırdaki güvenlik kontrollerinden geçemiyor. Grupta, belge satanların yanı sıra belge satın almak isteyenler de ne tür bir evraka ihtiyacı olduğunu yazabiliyor.
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