Mülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde
GeriAvrupa Mülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
23.09.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Mülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri Almanya, Malta, İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Malta’da bir araya geldi. Toplantıda, deniz yoluyla Avrupa’ya gelecek mültecilerin paylaşımı konusunda görüş birliğine varıldı.

TOPLANTI sonrası açıklama yapan Malta İçişleri Bakanı Michael Farrugia, mültecilerin dağılımı konusunda ortak metin hazırladıklarını söyledi. Metin, ekim ayında toplanacak AB İçişleri Bakanları Konferansı’nda diğer 23 üye ülkenin bakanlarına önerilecek. Mülteci akını nedeniyle İtalya ve Malta, mültecilerin bulunduğu tekne ve gemileri kendi limanlarına yanaştırmadığı için mülteciler Akdeniz’in ortasında gemilerde ve teknelerde tutuluyordu. İki ülke yönetimi, diğer AB üyesi ülkelerin mültecileri kabul etmeyeceğinden endişe ettiği için gemileri limanlarına sokmuyordu. Malta’da yapılan dörtlü toplantıdan sonra iki ülkenin kaygıları giderildi. Malta ve İtalya bundan sonra mülteci taşıyan gemi ve teknelerin limanlarına girmesine izin verecek. Almanya bugüne kadar denizden kurtarılan 565 mülteciden 225’ini ülkesine kabul etti.
Uluslararası Deniz Hukuku, denizlerde zor durumda bulunan insanların kurtarılıp güvenli bölgelere taşınmalarını zorunlu kılıyor. İnsanların hayatı söz konusuysa aynı hukuk gereği limanların gemilere açık tutulması da zorunlu. Avrupa’da, özellikle Polonya ve Macaristan’ın mültecilere yönelik katı tutumu ve ülkelerine mülteci kabul etmek istememeleri nedeniyle mülteci paylaşımı konusunda AB içinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Mülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde
Yeşiller’de gergin salı
‘Oğluma aç kurtlar gibi saldırdılar’
Canavar anne, kızına tasma taktı, kafese kapattı, ormana bıraktı