Mülteciler konusunda anlaştılar! Sıra diğer AB ülkelerinde
Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri Almanya, Malta, İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Malta’da bir araya geldi. Toplantıda, deniz yoluyla Avrupa’ya gelecek mültecilerin paylaşımı konusunda görüş birliğine varıldı.
TOPLANTI sonrası açıklama yapan Malta İçişleri Bakanı Michael Farrugia, mültecilerin dağılımı konusunda ortak metin hazırladıklarını söyledi. Metin, ekim ayında toplanacak AB İçişleri Bakanları Konferansı’nda diğer 23 üye ülkenin bakanlarına önerilecek. Mülteci akını nedeniyle İtalya ve Malta, mültecilerin bulunduğu tekne ve gemileri kendi limanlarına yanaştırmadığı için mülteciler Akdeniz’in ortasında gemilerde ve teknelerde tutuluyordu. İki ülke yönetimi, diğer AB üyesi ülkelerin mültecileri kabul etmeyeceğinden endişe ettiği için gemileri limanlarına sokmuyordu. Malta’da yapılan dörtlü toplantıdan sonra iki ülkenin kaygıları giderildi. Malta ve İtalya bundan sonra mülteci taşıyan gemi ve teknelerin limanlarına girmesine izin verecek. Almanya bugüne kadar denizden kurtarılan 565 mülteciden 225’ini ülkesine kabul etti.
Uluslararası Deniz Hukuku, denizlerde zor durumda bulunan insanların kurtarılıp güvenli bölgelere taşınmalarını zorunlu kılıyor. İnsanların hayatı söz konusuysa aynı hukuk gereği limanların gemilere açık tutulması da zorunlu. Avrupa’da, özellikle Polonya ve Macaristan’ın mültecilere yönelik katı tutumu ve ülkelerine mülteci kabul etmek istememeleri nedeniyle mülteci paylaşımı konusunda AB içinde ciddi sorunlar yaşanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle