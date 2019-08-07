Mülteci yurdunu yakmışlardı! Görüntüler ortaya çıktı
Almanya’nın Bonn kenti yakınlarındaki Bad Godesberg’de 250 mültecinin kaldığı yurtta yangın çıktı. Yurt hemen boşaltıldı, olayda 7 kişi hafif yaralandı. Polis ise olayla ilgili 19 ve 24 yaşlarında iki Arnavut mülteciyi gözaltına aldı. İki mültecinin yurdu yakma gerekçeleri ise sığınma başvurularının reddedilmesi çıktı.
‘JOQ Albania’ adlı Facebook sayfasında da yangınla ilgili görüntüler yayınlandı. Polisin de incelediği görüntülerde 24 yaşındaki Arnavut mülteci bir kağıt parçasını yakarak kameraya dönüyor ve “Arnavutların olduğu yerde ateşler yanar” diyor, odayı ateşe veriyor. Yaşananları kameraya çeken 19 yaşındaki mülteci ise, “Almanların a...... a....... s.....” diye küfrediyor. 24 yaşındaki kundakçı bunun üzerine “Ben de kızlarını s.....” diye karşılık veriyor.
Ağır kundaklama şüphesiyle tutuklanan iki Arnavut mültecinin nisan ayında Almanya’ya geldiği ve sığınma başvurusunda bulunduğu belirlendi. Sığınma başvuruları reddedilen iki sığınmacının sınır dışı edilmek üzere geçici mülteci yurduna yerleştirildiği kaydedildi. Mülteci yurdunda çıkan yangının söndürülmesinde 50 itfaiye eri görev yaptı. Olayda, ikinci katta ateşe verilen oda tamamen yandı.
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