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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Bonn İtfaiyesi, Facebook
07.08.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Mülteci yurdunu yakmışlardı! Görüntüler ortaya çıktı

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Mülteci yurdunu yakmışlardı! Görüntüler ortaya çıktı

Almanya’nın Bonn kenti yakınlarındaki Bad Godesberg’de 250 mültecinin kaldığı yurtta yangın çıktı. Yurt hemen boşaltıldı, olayda 7 kişi hafif yaralandı. Polis ise olayla ilgili 19 ve 24 yaşlarında iki Arnavut mülteciyi gözaltına aldı. İki mültecinin yurdu yakma gerekçeleri ise sığınma başvurularının reddedilmesi çıktı.

JOQ Albania’ adlı Facebook sayfasında da yangınla ilgili görüntüler yayınlandı. Polisin de incelediği görüntülerde 24 yaşındaki Arnavut mülteci bir kağıt parçasını yakarak kameraya dönüyor ve “Arnavutların olduğu yerde ateşler yanar” diyor, odayı ateşe veriyor. Yaşananları kameraya çeken 19 yaşındaki mülteci ise, “Almanların a...... a....... s.....” diye küfrediyor. 24 yaşındaki kundakçı bunun üzerine “Ben de kızlarını s.....” diye karşılık veriyor.

Mülteci yurdunu yakmışlardı Görüntüler ortaya çıktı


Ağır kundaklama şüphesiyle tutuklanan iki Arnavut mültecinin nisan ayında Almanya’ya geldiği ve sığınma başvurusunda bulunduğu belirlendi. Sığınma başvuruları reddedilen iki sığınmacının sınır dışı edilmek üzere geçici mülteci yurduna yerleştirildiği kaydedildi. Mülteci yurdunda çıkan yangının söndürülmesinde 50 itfaiye eri görev yaptı. Olayda, ikinci katta ateşe verilen oda tamamen yandı.

Mülteci yurdunu yakmışlardı Görüntüler ortaya çıktı

 

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