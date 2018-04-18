‘Mülteci sorunu Türkiye’siz çözülmez’
İstanbul‘daki ‘Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’nda konuşan ve 19 yıllık görev süresi boyunca şimdiki kadar zor bir durumla karşılaşmadığını belirten Almanya’nın Hamm Belediye Başkanı Thomas Petermann, “Türkiye olmadan Avrupa’daki göçmen sorunu çözülemez” dedi.
BAĞCILAR Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’na İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, Avrupa Birliği Irkçılığa Karşı Birim Başkanı Benedetto Zaççhırolı, Danimarka’nın Vejle Belediye Başkan Vekili İbjespergard, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan katıldı.
EN ZORU ŞİMDİKİ DÖNEM
Alman Hükümeti’nin mülteci tutumunu eleştiren Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, “Bizde de dönem dönem göç dalgaları yaşandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göç dalgası 1960’lı yıllarda Türk misafir işçilerle devam etti. Bizim şehirde 20 bin Türk vatandaş var. Ve şimdi de şu an içinde bulunduğumuz mülteci krizi başladı. 19 yıllık görev sürecim içinde şu anda olduğumuz kadar zor bir durumla karşılaşmadım” dedi.
SAĞ PARTİLER, GÖÇMENLERİ TAHRİK EDİYOR
“Bağcılar’da ve Türkiye’de sizin karşı karşıya kaldığınız mülteci rakamları ile karşılaştırdığımızda bizimki çok küçük” diyen Petermann, “Göçmenler için ne yapmalıyız? Kesin çözüm yok. Kalmak isteyenlere eğitim vermeli ve dil öğretmeliyiz. Çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşlarda eğitim sistemine dahil etmeliyiz. Almanya’da bu pek mümkün değil, çünkü kısmen de olsa siyasi arka plan var. Siyaset her zaman keyifli değil. Bazı bölgelerde öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki sağ ağırlıklı partiler maalesef göçmenlere karşı tahriklerde de bulunuyor. Dünyaya küçük de olsa bir katkıda bulunmalı barışı getirmeliyiz. Bunu yaparken de din, inanç ve diğer ayrımları kenara bırakmalıyız. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa’daki göçmen sorununa çözüm bulunamaz” diye konuştu.
ORTAK HAREKET İÇİN YAPILDI
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise sempozyum sonunda verdiği röportajda, sempozyumun göç krizine karşı ortak hareket edebilmek için yapıldığını kaydetti.
“Göçmenlerin sosyal uyumu nasıl sağlanmalı?” sorusuna cevap aranan sempozyumda siyasetçiler, akademisyenler, yurt içinden ve yurt dışından belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları görüşlerini aktardı, göç konusunda deneyimler paylaşıldı.
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