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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: Facebook
09.01.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Mülteci kampında doğdu B. Münih'e umut oldu

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Mülteci kampında doğdu B. Münih'e umut oldu

Alphonso Davies 2 Kasım 2000'de Gana'daki mülteci kampında dünya geldi. Beş yıl çok zor şartlar altında ailesiyle birlikte mülteci kampında yaşadı. Liberya'daki iç savaştan Gana'ya sığınan ailesiyle beş yaşındayken bu kez Kanada'ya göçtü. Toronto'da büyüdü. Mülteci çocuğu olarak dünya gelen 18 yaşındaki Alphonso şimdi Almanya'nın devi Bayern Münih'in gelecekteki en büyük umudu.

Mülteci kampında doğdu B. Münihe umut oldu

Bayern Münih Alphonso Davies'e 18 milyon euro ödeyerek transfer etti. 2017 yılından beri Kanada milli takımında oynayan Alphonso B. Münih'te olduğuna hala inanamadığını söyledi. Kendisini Bayern Münih'li yapan imzayı attığında çok mutlu olduğunu söyleyen Afrika kökenli futbolcu “Soyunma odasına girdiğimde Robben orada oturuyordu. Bir yıldızla aynı soyunma odasını paylaşmak müthiş. Takım arkadaşlarımın tamamını ben daha önce sosyal medya hesabı Instegram'dan veya PlayStation oynarken tanıyordum. Onlardan oluşan takımı kurup bilgisayarda oynuyordum. Şimdi onlarla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Bu benim için inanılmaz” dedi.

Mülteci kampında doğdu B. Münihe umut olduTHIAGO'YU ÖRNEK ALIYOR
Kanatta oynayan ve hızlılığının yanı sıra top tekniği de yüksek olan Alphonso, B. Münih'in antrenman temposuna alışmaya çalıştığını söyledi. Genç futbolcu “Antrenman temposu benim alışık olduğumun dışında. Futbol seviyesi olarak burası en üst noktada” dedi. Kanada'da yılın futbolcusu seçilen Alphonso, ülkesinde bu unvanı alan en genç futbolcu oldu. İspanyol futbolcu Thiago'yu kendisine örnek aldığını söyleyen genç yıldız adayı “Antrenmanlarda gözüm Thiago'da. Ona göre kendimi yönlendiriyorum. Benim için örnek bir futbolcu o” dedi. Bayern Münih'li futbolcular da Alphonso'nun futbolunu çok beğendiklerini söyledi. Alman milli takımının da defansında forma giyen Süle Alphonso için “Çok yetenekli bir futbolcu. Çok hızlı. Tempolu oynuyor. İyi bir sol ayağı var. Alışma devresini geçirdikten sonra takıma çok büyük katıklar sağlayacaktır” dedi.

BÜYÜK YETENEK
Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac da genç futbolcuyu övdü. Alphonso'ya güvendiğini belirten Niko Kovac “Biz onu aldığımız için söylemiyorum; gerçekten büyük bir yetenek. Büyük bir potansiyeli var. Bizden başka birçok takım da onu istiyordu. Biz diğerlerinden hızlı davrandığımız için alabildik. Bir an önce Almanca öğrenmesi lazım. Almanca öğrenmek İngilizce öğrenmek kadar kolay değil” dedi.

Alphonhso B. Münih'de daha önce Sebastian Rudy, Mario Götze, Alexander Baumjohann, Jan Schlaudraff, Julio dos Santos ve Carsten Jancker gibi başarılı olmuş futbolcuların giydiği 19 numaralı formayı giyecek.

 

 

 

 

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