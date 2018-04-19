Mülteci çocukları anlattı
Şinasi Göktürkler’in ‘Yersiz Yersizlik’ projesinin devamı olan ‘Ayni ya da Ayna’ adlı sergisi, Almanya’nın Münih kentinde açıldı.
SANATÇININ üç yıldır üzerinde çalıştığı proje göçmen çocukları konu alıyor. Projedeki eserler, sanatçının İstanbul’da karşılaştığı çocuklar üzerinden şekillenmiş. Şinasi Göktürklerin ‘Ayni ya da Ayna’ adlı sergisindeki eserlerinde, beyaz kumaşlar üzerinde bu çocukların yüzleri görülüyor. Göktürkler, dilenenin, umut edilenin aksine onların parçalanmış hayatlarını, yine onların kendi imgelerini bölüp parçalayarak resmetmiş.
İlk kişisel sergisini 2013 yılında İstanbul’da açan Şinasi Göktürkler’in eserleri, 2008 yılından beri yurt içinde ve yurt dışında birçok sergide yer aldı.
Camerloher Caddesi 56 numaradaki sergi, Şinasi Göktürkler’in Almanya’daki beşinci sergisini oluşturuyor. Sergi üç ay boyunca açık kalacak.
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