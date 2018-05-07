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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AP
07.05.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Mülteci çocuklara Almanya’nın değerleri öğretilecek

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Mülteci çocuklara Almanya’nın değerleri öğretilecek

Almanya’da Hıristiyan Birlik partileri, mülteci çocuklara Almanya’nın değer ve yükümlülüklerini öğretmek için ders verilmesini istiyor.

Almanya’da Hıristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis ve eyalet parlamentoları grup başkanları, mülteci çocuklarına Almanya genelinde ‘Değerler Dersi’ verilmesinin zorunlu kılınmasını talep ediyor. Rheinische Post gazetesinin haberine göre Bavyera ve Hessen eyalet başbakanları Volker Bouffier ve Markus Söder tarafından desteklenen girişimin Frankfurt’taki Birlik partileri eyalet parlamento grup başkanları buluşmasında imzaya açılması bekleniyor.
Parlamento grup başkanlarının taslağında, “Almanya’da kalacak olanların entegrasyonu sadece toplumsal barışın korunması açısından ivedilik taşımaz. Bunun için dil öğrenme arzusunun yanı sıra mültecilere Alman hukuk devletinin değerlerini ve temel kurallarını öğretmek amacıyla bütün Almanya’da hukuk devleti sınıfları açılmalı ya da ‘Değerler Dersi’ verilmelidir” deniyor.
Taslakta ‘dil ve değerler öğreniminin okula devam zorunluluğundan önce başlatılmasının entegrasyonun vazgeçilmez şartı olduğu’ ifadesine de yer veriliyor. Taslakta ayrıca, “Bu suretle mültecilerin Alman değerler ve hukuk devletinde yönlerini belirleyebilmelerinin, aynı zamanda da Alman hukuk devletinin çizdiği sınır ve yükümlülükleri öğrenmelerinin sağlanabileceği’ kaydedildi.
Hıristiyan Birlik partileri parlamento grup başkanları toplantısına Başbakan Angela Merkel’in de katılması bekleniyor. Buluşmanın başlıca gündem maddesini mülteci ve göç politikaları oluşturuyor.

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