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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW / Fotoğraf: dpa
09.05.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

‘Muhammed’ isminden de nemalanmak istediler

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‘Muhammed’ isminden de nemalanmak istediler

Berlin’de 2018’de erkek bebeklere en fazla verilen ilk ismin ‘Muhammed’ olması tartışma yarattı. Ancak bu tartışmanın kökeninde, açıklanan bir raporun medya ve siyasetçiler tarafından bağlamından koparılarak yorumlanması yatıyor.

DEUTSCHE Welle Türkçe’nin haberine göre, Alman Dil Derneği’nin (GfdS) yayımladığı bir araştırma, Almanya’da bebeklere verilen isimler konusunda hararetli bir tartışma yaşanmasına neden oldu. Ülke genelindeki 700 nüfus dairesinden aldığı veriler ışığında yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyuran dernek, Almanya’da 2018 yılının en popüler isimlerini açıkladı. Rapora göre, geçen yıl Almanya’da kız bebeklere en fazla ‘Marie/Mari’, erkeklere ise ‘Paul’ ismi verildi. Raporun tartışma yaratan bölümüyse, 2018’de Berlin’de doğan 22 bin erkek bebekten 280’ine ilk isim olarak Muhammed verildiğine dair bilgi oldu. Siyasi polemik ve yalan haber malzemesi yapılan bu veri, bazı politikacı ve medya organlarınca bağlamından koparılarak yorumlandı. Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi, ‘Muhammed, Karl-Heinz’dan daha popüler’ diye raporu özetlerken, İngiliz Daily Mail, ‘Muhammed’ adının Almanya’daki 16 eyaletten 10’unda en popüler 10 erkek ismi içinde olduğuna vurgu yaptı.

AfD’NİN ÇARPITMASI
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Bild gazetesinin ‘Berlin’deki en popüler ilk isim Muhammed’ şeklindeki başlığının ekran görüntüsünü Twitter’da paylaşarak, “Buyurun buradan yakın” yorumunda bulundu.
AfD’nin Berlin Teşkilatı’nın Twitter hesabından ise aynı konudaki haber, partinin, “İslamlaşmayı durdur. Bunu sadece AfD ile yapabilirsin” sloganının yer aldığı afişiyle paylaşıldı.
SPD’den Filistin kökenli siyasetçi Sawsan Chebli de Twitter’dan AfD’ye yanıt vererek, “Benim babamın adı Muhammed. Benim tam adım Sawsan Muhammed Chebli. En büyük yeğenimin adı Muhammed. Muhammed isminin hiçbir zaman ortalıktan kaybolmayacağını garanti ediyoruz!” ifadesini kullandı.

İLK İSİMLERE BAKMAK YANILTIYOR
Leipzig Üniversitesi’nde soy terminolojisi üzerine çalışmalar yapan Gabriele Rodriguez’e göre, raporun bu denli tartışılmasına, Alman Dil Derneği’nin kamuoyuna söz konusu araştırmayla ilgili yeterli bağlam sunamamasının da etkisi oldu. GfdS’in 2017’ye kadar ikinci ve üçüncü isimler dâhil tüm isimleri göz önünde bulundurarak en popüler adları belirlediğini söyleyen Rodriguez, derneğin son iki yıldır ise iki ayrı liste yayımladığını belirtti. 2017’den itibaren ilk isimler açısından en popüler isimlerin de belirlenmesi nedeniyle Muhammed adının ön plana çıktığını ifade eden Rodriguez, bu durumun kamuoyunda kafa karışıklığına neden olmasının doğal olduğunu söyledi. ‘Muhammed’ adının aileler tarafından genellikle ilk isim olarak seçilmesi de bu sonuçta etkili oldu. Zira GfdS araştırmasına göre, ‘Muhammed’ adı ikinci ve üçüncü isimler de hesaba katıldığında Almanya’nın en popüler 24’üncü ismi oldu. Tüm isimler göz önünde bulundurulduğunda Berlin’in en popüler ismi ise Alexander oldu.

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