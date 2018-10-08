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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Getty Images, AFP
08.10.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Muhaliflerden, Merkel’in yerine üç sürpriz isim

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Muhaliflerden, Merkel’in yerine üç sürpriz isim

Başbakan Angela Merkel’in desteklediği Volker Kauder’in geçen ay Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanlık seçimini kaybetmesi, CDU içindeki muhalifleri umutlandırdı. Kulislerde Merkel’in liderlik koltuğu için üç süpriz adayın çıkacağı konuşuluyor.

CDU’lu muhalifler, aralık ayının başında yapılacak kongre öncesi umutlu. Muhalifler, CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel’in karşısına üç sürpriz isimle çıkmayı planlıyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Birlik Partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus. Üç isim de CDU’nun Kiel’de gençlik örgütünün toplantısında kürsüye çıktı ve üçü de yaptıkları konuşmalarla Merkel’den daha fazla alkışladı.

GENEL BAŞKANI MI ELEŞTİRDİ?
56 yaşındaki tecrübeli politikacı Kramp Karrenbauer, toplantıda “Partiler, ancak etkili ve ateşli olurlarsa seçilir” sözüyle büyük alkış aldı. 38 yaşındaki Bakan Spahn, son dönemde yaptığı çıkışlarla parti içinde sempati duyulan isim oldu. Spahn’ın, gençlerin toplantısında söylediği, “Parti içinde tartışma kültürünün önünü açmak gerekir” sözleri, Merkel’e yönelik eleştiri olarak kabul edildi.

‘Merkel’in seçileceğine inancım tam’
‘Merkel’in seçileceğine inancım tam’

MESAJ DOLU KONUŞMA
Brinkhaus ise gençlerden en çok sempati ve destek alan isim. 50 yaşındaki politikacının toplantıdaki konuşması mesaj doluydu. Brinkhaus, “Yeniden yapalım, yeniden düşünelim”, “Konfor alanından çıkalım”, “Bizden isteyin grup da yapsın”, “Sizden öğrenmek istiyorum” ve “Daha fazla sorumluluk alın” sözleriyle birçok mesaj verdi. Gençler de bu sözleri sık sık alkışladı. Brinkhaus’un bu sözleri, parti içindeki muhalefeti güçlendirmek ve cesaretlendirmek amacıyla yaptığı şeklinde de yorumlandı.

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