Muhaliflerden, Merkel’in yerine üç sürpriz isim
Başbakan Angela Merkel’in desteklediği Volker Kauder’in geçen ay Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanlık seçimini kaybetmesi, CDU içindeki muhalifleri umutlandırdı. Kulislerde Merkel’in liderlik koltuğu için üç süpriz adayın çıkacağı konuşuluyor.
CDU’lu muhalifler, aralık ayının başında yapılacak kongre öncesi umutlu. Muhalifler, CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel’in karşısına üç sürpriz isimle çıkmayı planlıyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Birlik Partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus. Üç isim de CDU’nun Kiel’de gençlik örgütünün toplantısında kürsüye çıktı ve üçü de yaptıkları konuşmalarla Merkel’den daha fazla alkışladı.
GENEL BAŞKANI MI ELEŞTİRDİ?
56 yaşındaki tecrübeli politikacı Kramp Karrenbauer, toplantıda “Partiler, ancak etkili ve ateşli olurlarsa seçilir” sözüyle büyük alkış aldı. 38 yaşındaki Bakan Spahn, son dönemde yaptığı çıkışlarla parti içinde sempati duyulan isim oldu. Spahn’ın, gençlerin toplantısında söylediği, “Parti içinde tartışma kültürünün önünü açmak gerekir” sözleri, Merkel’e yönelik eleştiri olarak kabul edildi.
MESAJ DOLU KONUŞMA
Brinkhaus ise gençlerden en çok sempati ve destek alan isim. 50 yaşındaki politikacının toplantıdaki konuşması mesaj doluydu. Brinkhaus, “Yeniden yapalım, yeniden düşünelim”, “Konfor alanından çıkalım”, “Bizden isteyin grup da yapsın”, “Sizden öğrenmek istiyorum” ve “Daha fazla sorumluluk alın” sözleriyle birçok mesaj verdi. Gençler de bu sözleri sık sık alkışladı. Brinkhaus’un bu sözleri, parti içindeki muhalefeti güçlendirmek ve cesaretlendirmek amacıyla yaptığı şeklinde de yorumlandı.
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