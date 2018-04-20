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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
20.04.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’

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‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, meclise sunulan sığınmacı ve yabancı karşıtı katı kuralları içeren güvenlik yasa tasarılarından dolayı protesto edildi. Protestoya katılanlar arasından Kickl’ın kuzeni Daniela Kickl da vardı.

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  • ‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’
  • ‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’
  • ‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’
  • ‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Viyana Üniversitesinin önünde toplanan göstericiler, şehir merkezindeki Ring Caddesi’ni trafiğe kapatarak, İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride ‘Kickl istifa’, ‘Müslümanlar ve sığınmacılar hoş geldiniz’, ‘Yönetimde Nazilere hayır’ yazılı pankartlar açıldı.
Gösteri sırasında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, Avusturya’da ırkçı saldırıların her yıl ciddi artış gösterdiği vurgulanarak, özellikle Müslümanların ve başörtülü kadınların hedef alındığı belirtildi.

‘KADINLARIN KENDİ TERCİHİ’
Davit Holzer adlı bir konuşmacı “Avusturya’da her yıl bir şekilde başörtüsü tartışması alevlendiriliyor. Aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) bunun bayraktarlığını yapıyor. Ancak Kickl ve diğer aşırı sağcıların anlamadığı, Müslüman kadınların kendi tercihini yapmakta serbest oldukları” ifadelerini kullandı.
Herkesin istediği kıyafeti giymekte özgür olduğunun altını çizen Holzer, “Ülkeyi yaşanılmaz hale getirenler, başörtüsü takan kadınlar değil, takım elbise giyen erkekler” görüşünü dile getirdi.

‘Muhalefetteyken yasaya karşıydı, iktidara gelince değişti’

‘YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’
Sığınmacılara destek veren bir STK’nin sözcülüğünü yapan Olga Weinbeger de İçişleri Bakanı tarafından meclise sunulan yabancılar yasa tasarısını eleştirerek, savaş ve zulümden kaçarak Avusturya’ya sığınan insanların potansiyel suçlu olarak görüldüğünü anlattı. Weinberger, “Kickl’ın istediği gibi hayatımızı düzenlemeyeceğiz, savaştan ve öldürülmekten kaçarak bize sığınan insanları yalnız bırakmayacağız, onları savaşın sürdüğü ülkelere geri göndermeyeceğiz” diye konuştu.

KUZENİ DE PROTESTO ETTİ
İçişleri Bakanı Herbert Kickl’ın kuzeni Daniela Kickl da yaptığı konuşmada, söz konusu güvenlik paketiyle sıradan vatandaşlara terörist muamelesi yapıldığını vurguladı. Kickl, İçişleri Bakanının muhalefette iken yoğun denetimleri içeren güvenlik paketlerine tepki gösterdiğini ancak yönetime gelir gelmez çok daha sıkı denetimleri öngören yasa tasarıları hazırlattığını söyledi.

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