Muhafazakar kanattan Merkel’e manifesto
Almanya’da hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) içindeki muhafazakar kanat, parti lideri ve Başbakan Merkel üzerinde baskı oluşturmak için birleşti. ‘Muhafazakar Manifesto’ başlıklı bir taslak hazırlayan parti içi kanadın taleplerinin başında çifte vatandaşlığın kaldırılması da geliyor.
ALMANYA’yı dört dönemdir koalisyonlarla yöneten Başbakan Merkel’e kendi partisi CDU içinden baskı yükseliyor. Bir yıl önce CDU içindeki muhafazakar kanat tarafından kurulan ‘Değerler Birliği’ adlı kanat, Merkel’in ‘Ortayol’ politikasına son verdirmek için harekete geçti. Rheinische Post Gazetesi’nin haberine göre ‘Muhafazakar Manifesto’ başlığıyla hazırlanan talepler taslağında ailenin toplumun en önemli temel taşı olduğu vurgulanıyor. Taslakta aşırı sağ, aşırı sol ve radikal İslamla mücadelenin başa çıkarılması, çifte vatandaşlığın iptali, mecburi askerlik hizmetine geri dönülmesi, çalışanlar üzerindeki sosyal kesinti yükünün azaltılması talepleri yer alıyor.
‘Muhafazakar Manifesto’ başlıklı taslak, ‘Değerler Birliği’ kanadının cumartesi günü Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Schwetzingen’de yapacağı toplantıda tartışılarak oylanacak.
‘MERKEL ADAYLIKTAN VAZGEÇSİN’
CDU Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, partinin sosyal, liberal ve muhafazakar kökene dayandığını ve köklü bir yeni program hazırlığı süreci başlattığını belirtti. Strobl, “Burada tüm partililere görev düşüyor. Yakınma değil, iş yapma zamanı” dedi.
Değerler Birliği Başkanı Alexander Mitsch, sonbaharda yapılacak parti kurultayında Merkel’in genel başkan adayı olmaktan vazgeçerek, partinin yenilenmesi için yolu açmasını istedi.
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi CDU Grup Başkanvekili Gregor Golland, Değerler Birliği üyelerinin partinin ayrılıkçı kanadı olmadığını belirtti ve “Onlar CDU içinde kendilerini evde hissetmiyor. Onlarla konuşmak lazım. Merkel, mülteci politikasıyla ülkeyi değiştirdi. Siyaseti, eğer değiştirmek istiyorsanız, anlatmanız gerekir” diye konuştu.
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