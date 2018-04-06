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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
06.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Muhafazakar kanattan Merkel’e manifesto

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Muhafazakar kanattan Merkel’e manifesto

Almanya’da hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) içindeki muhafazakar kanat, parti lideri ve Başbakan Merkel üzerinde baskı oluşturmak için birleşti. ‘Muhafazakar Manifesto’ başlıklı bir taslak hazırlayan parti içi kanadın taleplerinin başında çifte vatandaşlığın kaldırılması da geliyor.

ALMANYA’yı dört dönemdir koalisyonlarla yöneten Başbakan Merkel’e kendi partisi CDU içinden baskı yükseliyor. Bir yıl önce CDU içindeki muhafazakar kanat tarafından kurulan ‘Değerler Birliği’ adlı kanat, Merkel’in ‘Ortayol’ politikasına son verdirmek için harekete geçti. Rheinische Post Gazetesi’nin haberine göre ‘Muhafazakar Manifesto’ başlığıyla hazırlanan talepler taslağında ailenin toplumun en önemli temel taşı olduğu vurgulanıyor. Taslakta aşırı sağ, aşırı sol ve radikal İslamla mücadelenin başa çıkarılması, çifte vatandaşlığın iptali, mecburi askerlik hizmetine geri dönülmesi, çalışanlar üzerindeki sosyal kesinti yükünün azaltılması talepleri yer alıyor.

‘Muhafazakar Manifesto’ başlıklı taslak, ‘Değerler Birliği’ kanadının cumartesi günü Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Schwetzingen’de yapacağı toplantıda tartışılarak oylanacak.

‘MERKEL ADAYLIKTAN VAZGEÇSİN’
CDU Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, partinin sosyal, liberal ve muhafazakar kökene dayandığını ve köklü bir yeni program hazırlığı süreci başlattığını belirtti. Strobl, “Burada tüm partililere görev düşüyor. Yakınma değil, iş yapma zamanı” dedi.
Değerler Birliği Başkanı Alexander Mitsch, sonbaharda yapılacak parti kurultayında Merkel’in genel başkan adayı olmaktan vazgeçerek, partinin yenilenmesi için yolu açmasını istedi.
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi CDU Grup Başkanvekili Gregor Golland, Değerler Birliği üyelerinin partinin ayrılıkçı kanadı olmadığını belirtti ve “Onlar CDU içinde kendilerini evde hissetmiyor. Onlarla konuşmak lazım. Merkel, mülteci politikasıyla ülkeyi değiştirdi. Siyaseti, eğer değiştirmek istiyorsanız, anlatmanız gerekir” diye konuştu.

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