‘Mossad’ın kontrolündeler’ haberinden sonra Spiegel’e ağır suçlama
Almanya’nın ciddi haftalık haber dergisi Spiegel, Wertelnitiative ve Naffo adlı iki Yahudi derneğinin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ı kontrolünde olduğunu ve bu derneklerin Federal Meclis milletvekilleri üzerinde etki kurmaya çalıştığını yazdı. Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ise Spiegel’i antisemitizmi körüklemekle suçladı.
SPİEGEL dergisinin pazar günü piyasaya çıkan sayısındaki bir haberi, yoğun eleştirilere hedef oldu. Dergi ‘Kasıtlı Kampanya’ başlıklı haberinde Almanya’daki iki Yahudi derneğinin agresif lobi metotlarıyla Federal Meclis milletvekilleri üzerinde etki kurmaya çalıştığını yazdı. Spiegel, bu iki derneğin ince metotlarla Alman siyasetçileri Yahudi karşıtı boykot hareketi BDS’e karşı karar almaya ikna ettiğini belirtti. BDS kuruluşu İsrail ürünlerine karşı boykot çağrılarıyla İsrail’i tecrit etmek istiyor. Dergi Wertelnitiative ve Naffo adlı bu iki derneğin İsrail devleti ve istihbarat teşkilatı Mossad’ın kontrolünde olduğunu da iddia etti.
Habere, Almanya Yahudileri Merkez Konseyi sert tepki gösterdi. Konsey Başkanı Josef Schuster, Spiegel dergisini elinde hiçbir belge olmadan bu tür iddiaları yazarak, Yahudi düşmanlığı ve antisetimizmi körüklemekle suçladı.
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