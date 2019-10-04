Borussia Mönchengladbach, Başakşehir’i UEFA’ya şikayet edecek: ‘Haç sembolü olduğu için…’
Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, taraftarlarına uygulanan muamele nedeniyle Başakşehir'i UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi.
Mönchengladbach cephesi, UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta taraftarlarına uygulanan güvenlik önlemleri nedeniyle UEFA'ya gitme kararı aldığını açıkladı.
Öncelikle Alman taraftarların ayrı ayrı deplasmana gitmesine izin vermesine izin verilmedi ve otobüslerle maça götürülen taraftarlar arasından 2 taraftar polise karşı geldiği için göz altına alındı. Stada girilirken ise Gladbach taraftarlarının bayrak olan giysileri tek tek toplatıldı.
"UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ"
Monchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, taraftarlarına gösterilen muamelenin doğru olmadığını söylerken, "Şok oldum, UEFA'ya şikayette bulunacağız. Bu polis diktatörlüğüdür. Taraftarlarımız en başından beri taciz edildi." ifadelerini kullandı.
Eberl, polisin taraftarların Mönchengladbach flamalarına el koymalarının, gerekçesini armadaki hıristiyanlığın simgesi haçın bulunmasını gerekçe gösterdiğini ileri sürdü.
Oyunculardan Kramer, "Bunu hoşgörü ile karşılamak mümkün değil" derken, Herrman ise, "Bizim barış dolu taraftarlarımıza gösterilen muameleyi kınıyoruz" dedi.
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