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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
04.10.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir’i UEFA’ya şikayet edecek: ‘Haç sembolü olduğu için…’

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Borussia Mönchengladbach, Başakşehir’i UEFA’ya şikayet edecek: ‘Haç sembolü olduğu için…’

Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, taraftarlarına uygulanan muamele nedeniyle Başakşehir'i UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi.

Mönchengladbach cephesi, UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta taraftarlarına uygulanan güvenlik önlemleri nedeniyle UEFA'ya gitme kararı aldığını açıkladı.

Öncelikle Alman taraftarların ayrı ayrı deplasmana gitmesine izin vermesine izin verilmedi ve otobüslerle maça götürülen taraftarlar arasından 2 taraftar polise karşı geldiği için göz altına alındı. Stada girilirken ise Gladbach taraftarlarının bayrak olan giysileri tek tek toplatıldı.

"UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Monchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, taraftarlarına gösterilen muamelenin doğru olmadığını söylerken, "Şok oldum, UEFA'ya şikayette bulunacağız. Bu polis diktatörlüğüdür. Taraftarlarımız en başından beri taciz edildi." ifadelerini kullandı. 

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir’i UEFA’ya şikayet edecek: ‘Haç sembolü olduğu için…’
Eberl, polisin taraftarların Mönchengladbach flamalarına el koymalarının, gerekçesini armadaki hıristiyanlığın simgesi haçın bulunmasını gerekçe gösterdiğini ileri sürdü.

Oyunculardan Kramer, "Bunu hoşgörü ile karşılamak mümkün değil" derken, Herrman ise, "Bizim barış dolu taraftarlarımıza gösterilen muameleyi kınıyoruz" dedi.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir’i UEFA’ya şikayet edecek: ‘Haç sembolü olduğu için…’

 

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