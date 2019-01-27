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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
27.01.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Mönchengladbach 42 yıldır bu kadar başarılı değildi

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Mönchengladbach 42 yıldır bu kadar başarılı değildi

Bundesliga'da Dortmund ve B. Münih ile birlikte zirve mücadelesi veren Mönchengladbach, son 42 yılın en iyi performansını yakaladı. M'gladbach sahasında Augsburg'u 2-0 yenerek zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

BUNDESLIGA'nın 19. haftasında lider Dortmund gol olup yağdı. Sahasında ligin sıkıntılı ekiplerinden Hannover'i ağırlayan sarı siyahlar, maçı 5-1 kazandı. Lider Dortmund karşılaşmadaki beş golün üçünü yedi dakikaya sığırdı. 19 maç sonunda 48 puana ulaşan Dortmund, tarihindeki en iyi dönemi geçiriyor.

Mönchengladbach 42 yıldır bu kadar başarılı değildi

REKOR KIRDI
Dortmund daha önce hiçbir sezon 19 maçta 48 puan toplamamıştı. 2010-2011 Sezonu'nda Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde 19 maçta 47 puan ulaşmıştı. Hannover'de ise alınan 5-1'lik yenilgi Teknik Direktör Andre Breitenreiter'in gönderilmesini yeniden gündeme getirdi. Breitenreiter'e geçen hafta Hannover Başkanı Martin King destek vermişti. Breitenreiter'in gönderilip gönderilmeyeceği henüz kesinlik kazanmazken, onun yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı. Teknik direktör adayları arasında Thomas Doll, Felix Magath ve Peter Stöger'in isimleri ön plana çıkıyor.

YENİDEN VAR OLDU
Ligde bu sezon beklenmedik başarıyı gösteren takımların başında Mönchengladbach geliyor. 1970'li yılların ikinci yarısında kazandığı şampiyonluklar ve gösterdiği başarılarla büyük sempati toplayan Mönchengladbach, 42 yıl aradan sonra benzer başarı grafiğini yeniden yakaladı. Dortmund ve B. Münih ile zirve mücadelesi veren Mönchengladbach, sahasında Augsburg'u 2-0 yendi. Bir penaltı ve sayısız da gol fırsatından yararlanamayan M'gladbach, 39 puana sahip. M'gladbach 1977-1978 Sezonu'nda gol averajıyla şampiyonluğu kaybetmişti. Ondan sonra aradan geçen 42 yılda ligde ciddi bir başarı yakalayamadı. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ne katılacak en güçlü takımlardan biri olarak taraftarlarının yüzünü güldürüyor.

BOL GOLLÜ MAÇI YÖNETTİ
Sakatlığı nedeniyle bu sezon daha çok VAR hakemi olarak görev yapan Bundesliga'nın tek kadın hakemi Bibiana Steinhaus'un yönettiği Freiburg Hoffenheim maçında altı gol çıktı. Konuk Hoffenheim maçı 4-2 kazandı. Karşılaşmada Kerem Demirbay başarılı oyununu attığı güzel golle süsledi. Haftayı galibiyetle kapatan bir diğer takım ise Mainz oldu. Sahasında lig sonuncusu Nürnberg'i 2-1 yenen Mainz, tırmanışını sürdürdü. Dört golün atıldığı maçta Werder Bermen konuk ettiği Franfurt ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Haftanın açılış maçında Hertha Berlin sahasında Schalke ile 2-2 berabere kalarak bir puana razı oldu.

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