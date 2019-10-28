Mohring: ‘Ramelow ile görüşeceğim’
Thüringen seçimlerinin en büyük kaybedeni CDU’da, hükümette yer alıp almama tartışması başladı. CDU’nun liste başı adayı Mike Mohring, düzenlediği basın toplantısında Sol Parti’li Başbakan Bodo Ramelow ile görüşeceğini açıkladı.
SEÇİM sonuçlarının görüşmeleri zorunlu kıldığını belirten Mohring, “CDU Thüringen, daha önce de olduğu gibi sorumluluk almaya hazır. Bu yüzden görüşmeler için üzerimize düşeni yerine getireceğiz” dedi. Seçimlerden önce CDU’dan yapılan açıklamalarda ne aşırı sağcı AfD ile ne de Sol Parti ile koalisyon hükümeti kurulmayacağı belirtilmişti. Mohring, bu açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Benim için eyaletin çıkarı partinin çıkarından önce gelir” cevabını verdi.
CDU’nun önemli isimlerinden Peter Altmaier, Mike Mohring’e destek çıkarken, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ise Sol Parti ile yapılacak görüşmelerin partinin güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi. Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner de Sol Parti ile yapılacak görüşmelere itiraz etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle