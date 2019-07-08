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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
08.07.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

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Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

Londra’da bu yıl 30’ncusu düzenlenen Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali’nin finalinde Türk rock müziğinin efsane grubu Moğollar ile Türk halk müziğinin dev ismi Selda Bağcan, aynı sahnede 12 bin kişiye konser verdi.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren Day- Mer’in 30’ncu Kültür ve Sanat Festivali, muhteşem bir finalle bitti. 12 Haziran’da başlayan ve toplam 8 etkinlik düzenlenen festivalin son etkinliği, Londra’nın kuzeyindeki Clissold Park’ta düzenlenen park şenliğiydi. Festivalin son gününde efsane grup Moğollar ile halk müziğinin ünlü ismi Selda Bağcan’ın yanı sıra, Almanya ve İngiltere’de yaşayan gençlerden oluşan DİDF grubu, Jamaika kökenli Basil Gabbidon, kadınlardan oluşan Samba Sisters Collective ve Day-Mer Gençlik Halk Oyunları ekipleri sahneye çıktı.

Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

BABASININ ŞARKILARIYLA DUYGULANDIRDI
Geçen yıl 50’nci yılını kutlayan Moğollar, konserine ‘Ağrı Dağı Efsanesi’ ile başladı ve Aşık Veysel’in, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı eseriyle bitirdiler. Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ile birlikte grubun en kıdemli üyesi Cahit Berkay, Türk sinemasının kült filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın müziğini, ‘Devlerin Aşkı’ gibi herkes tarafından bilinen şarkıları seslendirdi. Emrah Karaca da babasının ‘Resimdeki Gözyaşları’, ‘Tamirci Çırağı’ şarkılarını seslendirerek dinleyicileri duygulandırdı.

Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU
Moğollar’dan sonra sahneye çıkan Türk halk müziğinin 71 yaşındaki efsane ismi Selda Bağcan da konserine ‘Yaz Gazeteci Yaz’ ile başladı. Londra’da son altı yılda dördüncü sahneye çıkan Bağcan ‘Tatlı Dillim’, ‘Yalan Dünya’, ‘Çemberinde Gül Oya’, ‘Adaletin Bu Mu Dünya’yı seslendirdi. Mahsuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ şarkısı ile konserini bitiren Bağcan alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

Moğollar ve Selda Bağcan’la Londra’da muhteşem final

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