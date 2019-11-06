‘Moda’nın Mülteci Alman Profesörleri’ kitabı çıktı
Almanya’daki nazi zulmünden kaçıp Kadıköy Moda’ya giderek çalışmalarını Türkiye’de yürüten Alman bilim insanlarının öyküsünün yer aldığı ‘Moda’nın Mülteci Alman Profesörleri’ adlı kitap çıktı.
YAZAR Hakkı Bilen’in kaleme aldığı kitap, Almanya’da Adolf Hitler liderliğindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin üniversite ve sanat kurumlarına baskı kurmasıyla birlikte görevden alınan bilim insanlarının Türkiye’ye göçünü anlatıyor. Kitapta yer alan bilgilere göre, Atatürk’ün 1932’de bir üniversite reformu yapılmasını istemesi üzerine, Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz, Prof. Malche ve Dr. Reşit Galip öncülüğünde imzalanan protokol gereği Türkiye'ye alınan bin 500’ü aşkın ordinaryüs profesör, profesör, doçent, asistan, teknisyen ve sanatçı, Türkiye’ye mülteci olarak gitti.
ÇOCUKLARI HÂLÂ TÜRKİYE’DE YAŞIYOR
1930’lu yıllarda bilim insanları ve sanatçılar Atatürk’ün, İsmet İnönü ve Celal Bayar hükümetlerinin yakın ilgisiyle ve tamamı devlet memuru kimliğiyle güvence altına alınarak yaşamlarına Türkiye’de devam ettiler. Alman akademisyenlerin birçoğu İstanbul Üniversitesi’nde, Ankara üniversitelerinde, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, hastanelerde görevlendirildi. 1930’lardan 1960’lara dek üst düzey akademisyen ve sanatçılardan oluşan bilim insanlarından bazılarının çocukları hayatlarını hâlâ Türkiye’de sürdürüyor.
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