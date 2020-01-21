'Union'a gelmeden önce Şenol Hoca ile konuştum'

Sezon sonuna kadar Union Berlin ile kiralık sözleşme imzalayan Yunus Mallı'nın hedefi milli takımın yeniden bir parçası olmak. Son iki milli maçın kadrosuna çağrılmayan Yunus Mallı, hedefinin Euro 2020'de oynamak olduğunu söyledi. 27 yaşındaki Yunus “Milli takımda oynayıp oynamamak bana bağlı. Önümüzdeki aylarda iyi bir performans gösterip yeniden yer alabilirim. Milli takımın bir parçası olmak ve milli takıma yardım etmek istiyorum. Union Berlin'e gelmeden önce Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştüm. Transferimle ilgili onu bilgilendirdim. Ona milli takımda oynamak istediğimi de ilettim. O da benim sahada olmamdan mutlu. Oynayacağım bir takıma geldiğim için bana o da sevindiğini söyledi. Önümüzdeki dönemi iyi kullanmak istiyorum” dedi.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Türkiye, Almanya ve başka ülkelerin takımlarından da transfer teklifi alan Yunus, neden Union Berlin sorusuna “Benim amacım Bundesliga'da kalmaktı. Union Berlin de benim için uygun bir adresti. Kulüp yöneticileriyle ve teknik direktörle konuşuk. Çok çabuk karar verdim. Görüşmeler çok uzun sürmedi. Burada olmaktan mutluyum” dedi. Union Berlin'in sezonun bitimine haftalar kala ligde kalmayı garantilemesinin bir başarı olacağını belirten Yunus, takımda daha önce birlikte oynadığı isimlerin bulunduğu da kaydetti. Sezon sonunda Union'da kalıp kalmayacağı sorusuna ise Yunus “Wolfsburg ile bir yıllık daha sözleşmem var. Teorik olarak sezon sonuna kadar buradayım. Ama bugünden haziranda veya Ağustos aylarında ne olacağına ilişkin bir şeyler söyleyemem” dedi.





OTOMOBİLLE GİDİP GELİYOR

Evi Wolfsburg'da olan Yunus, şimdilik iki kent arasında mekik dokuyor. Otelde kalmayı tercih etmediğini söyleyen Yunus “İki kent arasındaki mesafe çok uzun değil. Trenle 45 dakika sürüyor. Otomobille biraz daha fazla. Ben direksiyon başında olmayı tercih ediyorum. Otelde kalmak yerine bir ev kiralayacağım. Mobilyalı kiralık daire bakıyorum. Kulüpten de bana yardımcı oluyorlar. Antrenman sahasına çok uzak bir yer olsun istemiyorum” dedi. Wolfsburg'da sezon başından beri forma şansı bulamayan Yunus, 'neden oynatılmadığın konusunda bir fikrin var mı' sorusuna ise “Bununla ilgili çok şey söyleyemem. Bazen hoca tercihini başkasından yana kullanabilir. Başka futbolcu daha uygun veya sempatik gelebilir hoca için. Futbolda bu çok normal. Ben oynamadığım için kimseye kızmıyorum, kızmadım da. Hep önüme baktım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Şimdi önümdeki zamanı iyi kullanıp başarılı olmak istiyorum. Takıma katkı sunmak istiyorum” dedi.

AİLEDEN UZAK OLMAYA ALIŞTIM

Kassel doğumlu yıldız futbolcu, yine evden uzak bir yerde oynamasının kendisi için dezavantaj olup olmadığı sorusuna “Ben 15 yaşından beri ailemden uzak yaşadım. Tesislerde yaşadım. Benim için Berlin çok uzak değil. Bu kenti seviyorum. Daha önce de Mainz'da kaldım” dedi. Union Berlin'de 18 sırt numaralı formayı seçmesinin bir anlamı olmadığını belirten Yunus “Birkaç numara boştaydı. Ben de 18'i seçtim. Bir anlamı yok” dedi. Berlin'de çok sayıda Türk'ün yaşadığının hatırlatılması üzerine Yunus “Beni desteklemelerini istiyorum” dedi. Yunus Union Berlin ile ilk maçına lig lideri RB Leipzig'e karşı çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Yunus “RB Leipzig maçında oynayacağımı hocalarla maçtan bir gün önce yaptığımız konuşmada öğrendim. Oynamak benim için sürpriz olmadı” dedi.

Yunus Mallı, Union Berlin'in maçları oynadığı An der Alten Försterei Stadın'da arkadaşımız Ali Varlı'ya “Takımla yapacağım her çalışma tabi ki takım arkadaşlarıma ve ortama alışmamı sağlar” dedi.