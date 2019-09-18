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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
18.09.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Minik Yunus için uygun ilik aranıyor

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Minik Yunus için uygun ilik aranıyor

Almanya’nın Saarbrücken şehrinde yaşayan henüz 4 aylıkken lenf kanserine yakalanan Arıkan ailesinin biricik oğlu Yunus’a uygun ilik aranıyor. Minik Yunus için Alman Kemik İliği Bankası aracılığıyla kampanya düzenleniyor.

MİNİK Yunus’un annesi Zekiye Erol Arıkan, “Yunus’ta ilk sorun yüksek ateşle başlamıştı. Çocuk doktoruna götürdüm. İlk önce fitil verildi fakat 1 hafta boyunca 41 derece ateşi oldu. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastanede çocuğun organlarının su topladığı görüldü. Yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Yunus 6 ay boyunca ilaç ve kemoterapi tedavisi gördü. Doktorları artık ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Babası ve benim iliğimiz sadece yüzde 50 uyum sağlıyor. Babasından alınan ilik geçen çarşamba Yunus’a nakledildi. Doktorlar hastalığın yeniden nüksetme oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. Ama zamanımız tükendiği için babadan nakil yapıldı. Yunus’un tam sağlığına kavuşması için uygun ilik aranmasına devam ediyoruz.

‘HERKESİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM’
Minik Yunus’un koşup oynayabilmesi için uygun ilik nakli olması gerektiğini belirten anne Arıkan, “Tüm Türkleri Alman Kemik İliği Bankası’nın (DKMS) internet sayfasından doku örneği vermeye davet ediyorum. Bankanın postayla göndereceği pamuklu çubukla doku örneği veriliyor. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Oğlumu yaşatabilmemiz için tam uygun iliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

 

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