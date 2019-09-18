Minik Yunus için uygun ilik aranıyor
Almanya’nın Saarbrücken şehrinde yaşayan henüz 4 aylıkken lenf kanserine yakalanan Arıkan ailesinin biricik oğlu Yunus’a uygun ilik aranıyor. Minik Yunus için Alman Kemik İliği Bankası aracılığıyla kampanya düzenleniyor.
MİNİK Yunus’un annesi Zekiye Erol Arıkan, “Yunus’ta ilk sorun yüksek ateşle başlamıştı. Çocuk doktoruna götürdüm. İlk önce fitil verildi fakat 1 hafta boyunca 41 derece ateşi oldu. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastanede çocuğun organlarının su topladığı görüldü. Yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Yunus 6 ay boyunca ilaç ve kemoterapi tedavisi gördü. Doktorları artık ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Babası ve benim iliğimiz sadece yüzde 50 uyum sağlıyor. Babasından alınan ilik geçen çarşamba Yunus’a nakledildi. Doktorlar hastalığın yeniden nüksetme oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. Ama zamanımız tükendiği için babadan nakil yapıldı. Yunus’un tam sağlığına kavuşması için uygun ilik aranmasına devam ediyoruz.
‘HERKESİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM’
Minik Yunus’un koşup oynayabilmesi için uygun ilik nakli olması gerektiğini belirten anne Arıkan, “Tüm Türkleri Alman Kemik İliği Bankası’nın (DKMS) internet sayfasından doku örneği vermeye davet ediyorum. Bankanın postayla göndereceği pamuklu çubukla doku örneği veriliyor. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Oğlumu yaşatabilmemiz için tam uygun iliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.
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