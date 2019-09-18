Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...
Almanya’da Bakanlar Kurulu, hastalık nedeniyle işe gidemeyen çalışanların, doktor raporunu işverene ve sağlık kasalarına gönderme zorunluluğunu kaldırdı. Rapor, doktor tarafından işverene ve çalışanın bağlı bulunduğu sağlık kasasına bilgisayardan direkt gönderilecek.
BAKANLAR Kurulu böylece çalışanları bir bürokratik işlemden kurtarmış oldu. Uygulamanın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasa tasarısı, iş göremez raporunun artık kâğıda yazılmasının önüne geçiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Çalışma Bakanı Peter Altmaier, hedeflerinin bürokrasiyi azaltmak olduğunu söyledi:
Mevcut uygulamaya göre çalışanlar, hastalık durumunda doktordan iki yazılı belge alıyor. Sarı renkli belgelerden birini işverene diğerini de sağlık kasasına gönderiyor. 2017’de toplam 77 milyon kez iş göremez raporu alındı.
Peter Altmaier
Hükümet başka alanlarda da bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Kâğıt formlar olarak doldurulan vergi beyannamelerinin de dijital ortamda doldurulup gönderilmesi planlar içinde yer alıyor. İşverenler bürokrasinin azaltılması yolunda atılan adımları yetersiz bulurken, Alman İşverenler Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Çalışanın işgöremez raporunun dijital ortamda gönderilmesi tek başına bürokrasiyi azaltmaz. İş hayatında çok daha fazla bürokratik engeller var. Bunların kaldırılması gerekir” denildi.
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