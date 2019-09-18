Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...
GeriAvrupa Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
18.09.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...

Almanya’da Bakanlar Kurulu, hastalık nedeniyle işe gidemeyen çalışanların, doktor raporunu işverene ve sağlık kasalarına gönderme zorunluluğunu kaldırdı. Rapor, doktor tarafından işverene ve çalışanın bağlı bulunduğu sağlık kasasına bilgisayardan direkt gönderilecek.

BAKANLAR Kurulu böylece çalışanları bir bürokratik işlemden kurtarmış oldu. Uygulamanın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasa tasarısı, iş göremez raporunun artık kâğıda yazılmasının önüne geçiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Çalışma Bakanı Peter Altmaier, hedeflerinin bürokrasiyi azaltmak olduğunu söyledi:
Mevcut uygulamaya göre çalışanlar, hastalık durumunda doktordan iki yazılı belge alıyor. Sarı renkli belgelerden birini işverene diğerini de sağlık kasasına gönderiyor. 2017’de toplam 77 milyon kez iş göremez raporu alındı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Doktor raporu...
Peter Altmaier

Hükümet başka alanlarda da bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Kâğıt formlar olarak doldurulan vergi beyannamelerinin de dijital ortamda doldurulup gönderilmesi planlar içinde yer alıyor. İşverenler bürokrasinin azaltılması yolunda atılan adımları yetersiz bulurken, Alman İşverenler Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Çalışanın işgöremez raporunun dijital ortamda gönderilmesi tek başına bürokrasiyi azaltmaz. İş hayatında çok daha fazla bürokratik engeller var. Bunların kaldırılması gerekir” denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doktor raporu...
Avusturya’da Türk adaylardan sandık çağrısı
Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız?
Sağa milim kayma!