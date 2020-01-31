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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Milyarlık soygundan sonra otobüse binmişler

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Milyarlık soygundan sonra otobüse binmişler

Almanya’da tarihin en büyük soygununu gerçekleştirdiler, şimdiye kadar da izlerini kaybettirmeyi başardılar. Bild gazetesi, polisin, Dresden’deki Yeşil Kubbe’yi soyup yaklaşık 1 milyar Euro değerinde mücevherleri çalanların şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle ucuza bilet alarak kaçtıkları ihtimalini araştırdıklarını yazdı.

GAZETE haberinde, soyguncuların garajda otomobillerini yaktıktan sonra kaçmak için çok ucuza yolcu taşıyan Flixbus’a ait bir otobüsle Berlin’e gitme ihtimalinin olduğunu belirtti. Otobüs şirketi de gazeteye yaptığı açıklamada polisin bu yönde soruşturma yürüttüğünü doğruladı.
3 Aralık’ta müzenin penceresinden içeriye giren soyguncular, ellerindeki baltalarla mücevherat ve pırlantaların sergilendiği vitrinlerin camlarını kırarak çaldıklarıyla kaçmayı başarmıştı.

Milyarlık soygundan sonra otobüse binmişler

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