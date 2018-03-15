Milli Görüş’ten Seehofer’e PKK mektubu

Almanya’da son dönemlerde oldukça sıklaşan ve ülkede yaşayan Müslüman toplumunda endişe yaratan cami saldırılarına dikkati çekmek isteyen Bekir Altaş, Seehofer’e gönderdiği mektupta, “Müslümanlara ve kuruluşlarına yönelik gün geçtikçe artan saldırılar bizleri derinden yaralamaktadır” diye yazdı. Geçtiğimiz günlerde Bremen, Lauffen, Berlin, Itzehoe ve Ahlen şehirlerinde camilere yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Altaş, 2018 yılının başından beri Müslümanlara ait kuruluşlara yaklaşık 20 saldırı gerçekleştiğini tespit ettiklerini belirtti.

Mektupta, saldırıların artık yalnızca aşırı sağcılar ve Neonaziler tarafından değil, bilhassa bu yılın başından beri PKK terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından da yapıldığına işaret eden Altaş, şöyle dedi:

‘AKTİVİST OLARAK GÖRMEYİN’

“Üzülerek belirtmeliyim ki, bu örgüt mensuplarının ‘özgürlük savaşçısı’, ‘aktivist’ veya ‘milis’ olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir. Nitekim PKK örgüt yapılanmaları gittikçe daha yoğun bir şekilde mobilize olmakta ve artık açık açık cami cemiyetlerine ve Türkiye kökenli kuruluşlara karşı saldırılar düzenleme çağrısında bulunmaktadırlar. PKK’nın Almanya’da yasaklanmış olması sebepsiz değildir. Ancak bu örgüt mensuplarının Almanya içerisinde istedikleri gibi hareket edebildikleri ve Almanya’yı hedeflerini yerine getirmede bir sahne, bir cephe, finansman kaynağı ve silahlı çatışmalar için militan devşirme alanı olarak kullandıkları görülmektedir.”

‘HIZLA AYDINLATILMALI’

“Almanya genelinde yaşayan Müslümanlar bu saldırılar münasebetiyle oldukça endişelidir. Kamuoyunun kayıtsızlığı ve dayanışma eksikliği durumu daha da kötüleştirmektedir. Müslümanları ve Müslümanlara ait kuruluşları hedef alsa da toplumun tamamını ilgilendiren saldırıların hızlıca aydınlatılmasını ümit ettiklerini.”