Milletvekilleri sordu, Merkel yanıtladı

BAŞBAKAN Merkel’e yabancılar arasındaki suç olaylarını hatırlatan AfD milletvekilleri, ayrıca ABD’nin ‘Kuzey Akım 2’ projesine yaptırımı Almanya’nın ne tür yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü sordu. Merkel, ülke dışı yaptırımlara karşı olduğunu, ABD’nin yaptırım planlarına karşı alacağı tedbirin diyalog kanallarını açık tutmak ve meseleleri görüşmek olacağını söyledi. Merkel, AfD’lilerin, ‘ABD’ye karşı hep geri adım atıldığı’ suçlamasını ise reddetti: “Biz ne NSA olayında geri adım attık ne de bu olayda geri adım atma gibi bir niyetimiz var.”

MÜLTECİ POLİTİKASINI SAVUNDU

AfD’li Gottfried Curio, “Yabancılar arasında şiddet ve suç olayları ürkütücü boyutlarda artıyor. 2015’te mülteci göçüne karşı sınırları kapatmayıp İslam ve kabile kültüründen tehlikeli çok sayıda gencin ülkeye gelmesinde suçluluk ve sorumluluk duyuyor musunuz?” diye sordu. Merkel, “Bir başbakan olarak ülkedeki tüm siyasi gelişmelerde devamlı sorumluluk taşıyorum. Almanya, zor durumdaki çok insana yardım eli uzattı” diyerek mülteci politikasını savundu. Yabancılar arasındaki şiddet ve suç olaylarıyla ilgili ise aşırı sağ da dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı devletin mücadele etme zorunluluğu bulunduğunu vurguladı: “Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşırı sağla mücadele için güvenlik birimlerine çok sayıda eleman alıyoruz. Devlet görevini yerine getirme gücüne sahip.”

Berlin’de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesi olayına da değinen Merkel, Rusya’nın işbirliğine yanaşmadığını ve bu nedenle iki Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini söyledi.