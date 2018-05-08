Milletvekili aday adayı oldu
Diyanet İşleri-Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Genel Sekreteri Bekir Alboğa’nın 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiği bildirildi.
BEKİR Alboğa’nın milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden ayrıldığını DİTİB yönetimi doğruladı. Alboğa’nın milletvekilliği aday adaylığı öncesi Konya‘dan başvuru yaptığı ortaya çıktı. Alboğa’nın başvurusunu AK Parti Konya il Başkanlığına yaptığı belirtildi.
Alboğa, “Siyasi faaliyetler için DİTİB’deki görevimi bırakıyorum” dedi.
Ancak DİTİB websitesinde Alboğa’nın adı yönetim kurulu üyeleri arasından silinse de kuruluşun künyesinden silinmediği görülüyor.
Uzun yıllar DİTİB’de görev yapan Alboğa, genel sekreterlik görevinin yanı sıra dinler arası diyalog sorumlusu olarak da çalışmıştı.
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