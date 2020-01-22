Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı

Milan, Franck Kessie'yi ve Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, finansal durumlarını düzeltmek isten İtalyan kulübü gelen tekliflere göre her iki oyuncuyu da satmaya hazır. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kessie, bu sezon 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise tüm kulvarlarda 18 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asistle oynadı.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Hakan için, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal'in devrede olduğu iddia ediliyor.