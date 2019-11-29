MIKTA üyesi ülkelerin kültürleri, Berlin’de buluştu
Meksika’nın Berlin Büyükelçiliği binasında, yerleşik MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi ülkelerin işbirliğiyle ortak bir kültürel etkinlik düzenlendi.
BERLİN’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, MIKTA üyesi ülkelerin geleneksel müzik ile yemek kültürlerinden örnekler sunuldu. Etkiliğe, MIKTA üyesi ülkelerden gelen ve Alman konuklardan oluşan yaklaşık 250 davetli katıldı. Beş ülkenin sanatçıları 15’er dakikalık sahne performanslarıyla ülkelerinin sanatını sergiledi. Etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü Türk yemeklerini hazırladı. MIKTA, G-20 üyesi, demokratik ve çoğulcu sisteme sahip, serbest piyasa ekonomisi ile yönetilen, bölgelerinde ve uluslararası alanda etkin rol üstlenen beş ülkenin oluşturduğu bir istişare ve eşgüdüm platformu olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin 2017 yılında dönem başkanlığı yaptığı MIKTA’nın şu anki dönem başkanlığını Meksika yapıyor.
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