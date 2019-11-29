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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
29.11.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

MIKTA üyesi ülkelerin kültürleri, Berlin’de buluştu

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MIKTA üyesi ülkelerin kültürleri, Berlin’de buluştu

Meksika’nın Berlin Büyükelçiliği binasında, yerleşik MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi ülkelerin işbirliğiyle ortak bir kültürel etkinlik düzenlendi.

BERLİN’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, MIKTA üyesi ülkelerin geleneksel müzik ile yemek kültürlerinden örnekler sunuldu. Etkiliğe, MIKTA üyesi ülkelerden gelen ve Alman konuklardan oluşan yaklaşık 250 davetli katıldı. Beş ülkenin sanatçıları 15’er dakikalık sahne performanslarıyla ülkelerinin sanatını sergiledi. Etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü Türk yemeklerini hazırladı. MIKTA, G-20 üyesi, demokratik ve çoğulcu sisteme sahip, serbest piyasa ekonomisi ile yönetilen, bölgelerinde ve uluslararası alanda etkin rol üstlenen beş ülkenin oluşturduğu bir istişare ve eşgüdüm platformu olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin 2017 yılında dönem başkanlığı yaptığı MIKTA’nın şu anki dönem başkanlığını Meksika yapıyor.

MIKTA üyesi ülkelerin kültürleri, Berlin’de buluştu

MIKTA üyesi ülkelerin kültürleri, Berlin’de buluştu

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