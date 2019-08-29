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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
29.08.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen 17 bebek ‘kurt adam’a döndü

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Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen 17 bebek ‘kurt adam’a döndü

İspanya’da mide ilacı yerine yanlışlıkla saçkıran ilacı verilen en az 17 bebekte ‘kurt adam’ sendromundakine benzer belirtiler görüldü. Bir anne, “Oğlumun alnı, yanakları, kolları, bacakları ve elleri kıllarla kaplandı. Çok korkunçtu” dedi.

İSPANYA Kamu sağlığı düzenleme kurumu AEMPS’in, Cantabria, Valencia ve Granada’da görülen vakalar üzerine başlattığı soruşturma sonunda yanlışlığın bir ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı anlaşıldı.
Çocuklara reflü tedavisi için omeprazol yerine saç çıkmasını hızlandıran minoksidil verildi.
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar şirketin faaliyetleri durduruldu ve piyasadaki ilaçlar toplatıldı

BEBEĞİN KAŞLARI BİR YETİŞKİN GİBİYDİ
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ilacın kesilmesiyle kılların döküleceği, bu belirtilerin görüldüğü çocukların durumunun birkaç hafta içinde normale döneceği belirtildi. İspanya’da yayımlanan El Mundo gazetesine konuşan Amaya adlı bir anne, 22 aylık kızının yüzünde kıllar çıkmaya başlayınca paniğe kapıldığını söyledi.
Aynı ilacı alan Uriel adlı bir bebeğin ise tüm vücudunun kıllarla kaplandığı ve kaşlarının bir yetişkininki gibi kalınlaştığı görüldü. Minoksodil’in çocuklarda “kurt adam” sendromu olarak da bilinen hipertrikoz belirtilerine yol açtığı belirtiliyor.
Hipertrikozda yüz ve diğer bölgelerde aşırı derecede kıllanma oluşuyor.

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