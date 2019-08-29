Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen 17 bebek ‘kurt adam’a döndü
İspanya’da mide ilacı yerine yanlışlıkla saçkıran ilacı verilen en az 17 bebekte ‘kurt adam’ sendromundakine benzer belirtiler görüldü. Bir anne, “Oğlumun alnı, yanakları, kolları, bacakları ve elleri kıllarla kaplandı. Çok korkunçtu” dedi.
İSPANYA Kamu sağlığı düzenleme kurumu AEMPS’in, Cantabria, Valencia ve Granada’da görülen vakalar üzerine başlattığı soruşturma sonunda yanlışlığın bir ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı anlaşıldı.
Çocuklara reflü tedavisi için omeprazol yerine saç çıkmasını hızlandıran minoksidil verildi.
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar şirketin faaliyetleri durduruldu ve piyasadaki ilaçlar toplatıldı
BEBEĞİN KAŞLARI BİR YETİŞKİN GİBİYDİ
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ilacın kesilmesiyle kılların döküleceği, bu belirtilerin görüldüğü çocukların durumunun birkaç hafta içinde normale döneceği belirtildi. İspanya’da yayımlanan El Mundo gazetesine konuşan Amaya adlı bir anne, 22 aylık kızının yüzünde kıllar çıkmaya başlayınca paniğe kapıldığını söyledi.
Aynı ilacı alan Uriel adlı bir bebeğin ise tüm vücudunun kıllarla kaplandığı ve kaşlarının bir yetişkininki gibi kalınlaştığı görüldü. Minoksodil’in çocuklarda “kurt adam” sendromu olarak da bilinen hipertrikoz belirtilerine yol açtığı belirtiliyor.
Hipertrikozda yüz ve diğer bölgelerde aşırı derecede kıllanma oluşuyor.
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