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MFÖ, Londra’da ilk kez konser verdi

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
19.03.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin efsane grubu ‘MFÖ’ (Mazhar, Fuat, Özkan), İngiltere’nin başkenti Londra’da Indigo O2’de ilk kez konser verdi.

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  • MFÖ, Londra’da ilk kez konser verdi
  • MFÖ, Londra’da ilk kez konser verdi
  • MFÖ, Londra’da ilk kez konser verdi
  • MFÖ, Londra’da ilk kez konser verdi

Londralı müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konsere, ‘Ele Güne Karşı’, ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben’, ‘Ah Bu Ben’ şarkılarıyla başlayan MFÖ, ardından ‘Sarı Laleler’ şarkısını seslendirdi. Bu sırada izleyiciler arasında bulunan Esra Kutlu adlı bir kadın, Mazhar Alanson’a alkışlar arasında bir buket sarı lale hediye etti. İki bölüm halinde gerekleşen konserde MFÖ, son albümlerinin yanı sıra eski şarkılarını da seyircilerle birlikte seslendirdi. 

Konserin sonunda uzun süre alkışlanan MFÖ, yoğun istek üzerine tekrar sahneye çıkarak bir şarkı daha söyledi. Grup, gecenin sonunda yaptığı açıklamada, “Londralı sevenlerimizin gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Herkese teşekkür ederiz. Ayrıca bizi sizlerle buluşturan Most Production’a da teşekkür ederiz” dedi.

MFÖ, Londra’da ilk kez konser verdi

Etiketler: MFÖ , Londra konser , avrupadan haberler
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