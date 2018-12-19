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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.12.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Mezgin’in katili babası mı?

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Mezgin’in katili babası mı?

3 yıl önce ailesiyle birlikte Almanya’ya sığınan ve 4 Mayıs 2017 tarihinden beri kayıp olan 16 yaşındaki Mezgin Nassan’ın, ormanlık alanda cesedi bulundu. İskelet haline gelen cesedin Mezgin Nassan’a ait olduğunu tespit eden savcılık ve emniyet, genç kızı babası Hashem Nassan’ın öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyor.

SURİYE’nin Halep şehrinden ailesiyle birlikte Almanya’ya gelen ve sığınma talebi isteyen Mezgin Nassan, Bavyera Eyaleti sınırları içinde kalan Goldbach’da yaşıyordu. Meslek okulunda eğitim gören Mezgin, 4 Mayıs 2017 sabahı gittiği okuldan bir daha eve dönmedi. Ailesi kayıp ilanı verdi. Tüm aramalara rağmen genç kızdan bir haber alınamadı. Yaklaşık bir ay sonra 2 Haziran 2017’de Mezgin’in erkek arkadaşı ile babası buluştu. Baba Hashem Nassan, 23 yaşındaki Suriyeliyi boğazından bıçakladı. Genç ölümden döndü. Hashem Nassan da o olaydan sonra ortadan kayboldu.

DNA SONUCU BEKLENİYOR
Bu olaydan sonra savcı ve polis, Mezgin’i, istemediği biriyle arkadaşlık yaptığı için babasının öldürmüş olabileceğinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yönde de sürdürdü. Ancak ortadan kaybolan Hashem Nassan, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Savcı Axel Weihprecht baba Hashem Nassan ile ilgili, “Biz onu daha yakalayamadık. Tahminimize göre yurt dışında saklanıyor. Babanın, kızın kaybolmasıyla ilgisinin olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapılabilir. İskelet üzerinde yapılan DNA araştırmasının sonucunu henüz almadık” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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