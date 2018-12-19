Mezgin’in katili babası mı?
3 yıl önce ailesiyle birlikte Almanya’ya sığınan ve 4 Mayıs 2017 tarihinden beri kayıp olan 16 yaşındaki Mezgin Nassan’ın, ormanlık alanda cesedi bulundu. İskelet haline gelen cesedin Mezgin Nassan’a ait olduğunu tespit eden savcılık ve emniyet, genç kızı babası Hashem Nassan’ın öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyor.
SURİYE’nin Halep şehrinden ailesiyle birlikte Almanya’ya gelen ve sığınma talebi isteyen Mezgin Nassan, Bavyera Eyaleti sınırları içinde kalan Goldbach’da yaşıyordu. Meslek okulunda eğitim gören Mezgin, 4 Mayıs 2017 sabahı gittiği okuldan bir daha eve dönmedi. Ailesi kayıp ilanı verdi. Tüm aramalara rağmen genç kızdan bir haber alınamadı. Yaklaşık bir ay sonra 2 Haziran 2017’de Mezgin’in erkek arkadaşı ile babası buluştu. Baba Hashem Nassan, 23 yaşındaki Suriyeliyi boğazından bıçakladı. Genç ölümden döndü. Hashem Nassan da o olaydan sonra ortadan kayboldu.
DNA SONUCU BEKLENİYOR
Bu olaydan sonra savcı ve polis, Mezgin’i, istemediği biriyle arkadaşlık yaptığı için babasının öldürmüş olabileceğinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yönde de sürdürdü. Ancak ortadan kaybolan Hashem Nassan, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Savcı Axel Weihprecht baba Hashem Nassan ile ilgili, “Biz onu daha yakalayamadık. Tahminimize göre yurt dışında saklanıyor. Babanın, kızın kaybolmasıyla ilgisinin olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapılabilir. İskelet üzerinde yapılan DNA araştırmasının sonucunu henüz almadık” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle