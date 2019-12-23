MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMevlana Amsterdam’da anıldı
GeriAvrupa Mevlana Amsterdam’da anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
23.12.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Mevlana Amsterdam’da anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mevlana Amsterdam’da anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi 746. vuslat yıl dönümünde Amsterdam’da yapılan bir programla anıldı.

AMSTERDAM Şeb-i Arus programı, Belçika’da Mevlana hakkında araştırmalar yapan Saleha Waheb Wassel’ın Mesnevi’nin ilk on sekiz beytini Farsça okumasıyla başladı. Türk İslam düşünürleri; Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran, Evliya Çelebi, Sarı Saltuk gibi Hollandaca eserlerin sahibi araştırmacı yazar Abdulwahid van Bommel ‘İki Okyanusun Birleşmesi: Mevlana ve Şems’i Tebrizi’nin Buluşması’ üzerine konuştu. Yoğun katılımın sağlandığı Amsterdam Şeb-i Arus programı, Hollanda Türkevi Topluluğu, Derviş Vakfı ve Türk Tasavvuf Musikisi Tevazu Grubu tarafından organize edildi.

Mevlana Amsterdam’da anıldı

Mevlana Amsterdam’da anıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle