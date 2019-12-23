Mevlana Amsterdam’da anıldı

AMSTERDAM Şeb-i Arus programı, Belçika’da Mevlana hakkında araştırmalar yapan Saleha Waheb Wassel’ın Mesnevi’nin ilk on sekiz beytini Farsça okumasıyla başladı. Türk İslam düşünürleri; Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran, Evliya Çelebi, Sarı Saltuk gibi Hollandaca eserlerin sahibi araştırmacı yazar Abdulwahid van Bommel ‘İki Okyanusun Birleşmesi: Mevlana ve Şems’i Tebrizi’nin Buluşması’ üzerine konuştu. Yoğun katılımın sağlandığı Amsterdam Şeb-i Arus programı, Hollanda Türkevi Topluluğu, Derviş Vakfı ve Türk Tasavvuf Musikisi Tevazu Grubu tarafından organize edildi.