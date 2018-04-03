Metrodaki kazada 30 kişi yaralandı
Almanya’nın Duisburg kentinde metroda meydana gelen kazada en az 30 kişi yaralandı.
KAZA Duisburg Meiderich’te Auf dem Damm istasyonunda meydana geldi. Bir metro treni, durakta bekleyen bir başka trene çarptı. Çarpışma sonucu en az 30 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisini durumu ağır. Yetkililer kazanın şans eseri ucuz atlatıldığını, yaralıların çoğunun kazayı çok hafif atlattığını belirtti. Kaza nedeniyle metro seferleri aksamalı yapıldı.
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