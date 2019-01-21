Metin Şenergüç anısına Londra’da sergi açılıyor
15 Aralık’ta 58 yaşındayken Londra’da hayatını kaybeden ressam Metin Senergüç anısına 27 Ocak’ta kendi eserlerinden oluşan bir sergi açılıyor.
İNGİLTERE’nin başkentinde 15 Aralık’ta hayatını kaybeden ressam Metin Şenergüç’ün eserleri 28 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında ‘146 Kingsland High St E8 2NS’ adresindeki Homefinder - an Other Place’da sergilenecek.
Hafta içinde 10.00-17.00 saatleri arasında, cumartesileri ise 10.00-13.00 saatleri arasında görülebilecek serginin açılış ve anma günü 27 Ocak Pazar günü saat 13.00-18.00 arasında yapılacak.
Şenergüç’ün anısına düzenlenen serginin davetiyesinde “Yaşamı boyunca özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren, sanat ve kültür adamı, ressam Şenergüç’ü anmaya tüm dostları ve toplum davetlidir” ifadeleri yer aldı.
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