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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar:AA
05.10.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu

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Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu

Mesut Özil’in takımı Arsenal, hiç bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal kanak suyundan üretildiği için ödem oluşumunu ve krampları engelleyen 500 kilo Kırıkkale tuzu istedi

KIRIKKALE'DE üretilen ve ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere’de büyük talep gören doğal kaynak suyundan elde edilen tuzdan, Mesut Özil’in de kadrosunda bulunduğu İngiltere’nin en köklü futbol kulüplerinden Arsenal de 500 kilo istedi.

Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu


Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Türkiye’nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü. 10 milyon liralık yatırımla 8 ay önce faaliyete geçen tuz tesisinde dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyu sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılarak elde ediliyor.

Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu

RUS TAKIMI VE MARATONCULAR DA İSTİYOR
Özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle dünyaca ünlü futbol takımlarının da ilgisini çeken tesisin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı, “Dünya genelinde 15 bin şubesi olan ABD’li market zinciri ve İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Arsenal de bizden tuz istedi. Arsenal’e ilk etapta 500 kilo gönderdik. Rusya’da bir futbol takımı da bizden tuz istiyor. Önümüzdeki günlerde Antalyaspor’a da göndereceğiz. Maraton yarışlarına katılan sporcular da tuzumuzdan talep ediyor. Sporcuların tuzuma ilgisi ödem yapmaması ve magnezyum oranının yüksek olmasıyla krampları engellemesinden kaynaklanıyor” dedi.

Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu

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