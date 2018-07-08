Mesut’tun yerinde olsam ‘Tamam bu kadar’ derim

ALMANYA’da pazar günleri yayımlanan Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Mesut Özil’in babası Mustafa Özil, oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını gördüğünde ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bunun şimdi iyi bir fikir olmadığını düşündüm. Ama her şeyin sonu olduğunu da düşünmedim. Mesut’un Sayın Erdoğan ile ilk fotoğrafı değildi. Ben biliyorum ki o bu fotoğrafla siyasi mesaj veya benzeri bir şey vermedi. Mesut utangaç biri. Nasıl gitmeyi reddedebilir Erdoğan gibi birisi onu davet edince? Bunu ayıp olarak değerlendirir. Bu bir yaklaşım biçimi. Onun Angela Merkel ile de fotoğraflar var. Fotoğrafları Mesut paylaşmadı. Sayın Erdoğan’ın partisi yayınladı. Mesut futbolcu. O futbol oynamak istiyor ve politikayla işi yok.”

TARAFTARLARIN ISLIKLAMASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Mesut’un milli takım maçında ıslıklanmasına tepki gösteren Mustafa Özil, oğlunun kamuoyuna açıklama yapmamasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Mesut’a hakaretler edildi. Taraftarı dünya şampiyonası öncesi oynanan Avusturya maçında onu ıslıkladı. Mesut bunu anlayamıyor. 2010 yılında Türkiye ile oynanan maçta da Mesut ıslıklandı. Mesut sürekli açıklama yapmak zorunda kalmak istemiyor. Kendisini savunmak zorunda hissetmek istemiyor. 10 yıldan beri Alman milli takımı için oynuyor. U19 milli takımında oynadı. U21 milli takımıyla birlikte Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu oldu. Bu ülke için çok şey yaptı. Her zaman kazanınca hepimiz kazandık, kaybedince de Mesut yüzünden mi kaybettik öyle mi. Günah keçisi ilan edildi. Islıklandı. Ben onu anlıyorum çünkü o hakarete uğradı.”

BİRLİKTE ÇÖZÜM BULUNMALIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası yaşananlarla ilgili Alman Futbol Federasyonu (DFB) yetkililerin Mesut ve İlkay ile birlikte ortak bir çözüm bulması gerektiğini savunan baba Özil açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ben DFB yetkililerin İlkay ve Mesut ile oturup sorunu çözmelerini arzulardım. Oliver Bierhoff açıklama yaptı. Löw konuştu. İlkay kendi canını kurtarmak için çabuk açıklama yaptı. Mesut susmayı tercih etti. Kriz iyi yönetilemedi. Profesyonelce hareket edilmedi. Bununla ilgili hayal kırıklığı yaşadım. Mesut’ta eleştirilerin yoğunlaşması benim canımı yaktı. Onunla eskisi kadar kontağımız yok. Ama o benim canımdan ve kanımdan. Herkesten daha iyi Mesut’u tanırım. Çok üzülüyorum. Mesut geride durduğu için ona çok yükleniliyor.”

MAALESEF HALA ÖNYARGI VAR

“Maalesef Alman halkı içinde Türklere yönelik önyargıları olanlar hala var. Bunun temeli de eskilere dayanır. Benim ailem 60’lı yıllarda buraya gelince yalnız bırakıldılar. Uyumla ilgili uzun süre kimse bir şeyler yapmadı. Türkler sadece burada çalışsın diye getirildi. Ben 50 yıldır burada yaşıyorum. Vergimi ödüyorum, toplum içindeyim ve iyi Almanca konuşuyorum. Ama hala bana komik bakanlar var. Trafik kontrolünde veya resmi dairelerde farklılıkları görüyorum. Kendi kendime soruyorum bu nasıl olur. Mesut’tan daha iyi uyum sağlayan biri yok. Problem nerede. Bizim inancımız mı? Çok yazık tabi. Ama bunu ben değiştiremem.”

MARİO BASLER KAÇ KEZ MİLLİ OLDU?

Alman eski milli futbolcu ve televizyon yorumcusu Mario Basler’in ‘Mesut’tun vücut dili ölü kurbağa gibi’ sözüne de tepki gösteren Baba Özil, “Mario Basler kaç kez milli oldu. 30 mu? Mesut 92 kez milli oldu. Basler futbol oynarken alkol alıyordu, sigara içiyordu. Onun gibi birinin sözünü yorumlamak bile istemiyorum” dedi.

Mesut Özil Dünya Kupası öncesi, Avusturya ile oynanan maçta Almanya'nın tek golünü atmıştı...