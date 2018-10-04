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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
04.10.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

‘Mesut son derece zeki ve kuvvetli bir beyanda bulundu’

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‘Mesut son derece zeki ve kuvvetli bir beyanda bulundu’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT World Forum kapsamında düzenlenen ‘Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu’da Değişen Güvenlik Denklemi’ başlıklı oturumda konuştu. Avrupa’da artan İslamofobiye de değinen Kalın, Mesut Özil’i örnek gösterdi.

DÜNYANIN kendisini, artan tek taraflılık, yükselen ırkçılık konusunda güvensiz hissettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları söyledi: “Dünyada, ‘Ben güçlüyüm, onun için ben haklıyım’ yaklaşımı güvensizliğe neden oluyor. Bazı politik liderler veya dünya lideri ‘Ben sana üstünüm çünkü x, y, z benim’ dediğinde ben kendimi güvensiz hissediyorum. Mesela dünyadaki en kuvvetli başkan, ‘Başka biri egemen olsa iki hafta sağ kalamazsınız’ dediğinde herkes kendini güvensiz hissediyor. Güvenlik global bir problem, sadece Müslüman ülkeler, Müslüman uluslar veya Orta Doğuyla ilgili değil. İslamofobinin Avrupa’da yükseldiğini gördüğümde kendimi gayet güvensiz hissediyorum.”

‘MESUT POLİTİKACI DEĞİL’
Müslüman azınlıkların yaşadıkları toplumlara entegre olmak için ellerinden geleni yaptığını, kanunlara, kurallara, düzenlemelere uyduğunu, topluma katkı sağladığını ancak halen ‘dışarıdan’ ve ‘problem yaratan’ olarak görüldüğünü belirten Kalın, şöyle devam etti:
“Mesela Alman-Türk futbolcu Mesut Özil, milli takımdan çekildi çünkü o kadar baskı geldi ki ırkçı çevrelerden. Biz bu konuya ne kadar vakit ayırdık? Ne anlama geliyor bu istediğimiz global barış konusunda? Birkaç gün, birkaç parça, birkaç yorum, ondan sonra bırakıp yürüyoruz. Çok derin kök salmış bir ırkçılık var. Mesut Özil, politikacı değil, entelektüel değil, politik bir figür değil, sadece çok başarılı bir futbolcu. Kendisini ırkçılığın altında hissetti ve çıkıp son derece zeki ve kuvvetli bir beyanda bulundu. Bence bu, Suriye’de, Irak’ta, Güneydoğu Asya’da, Afrika’da veya dünyanın başka yerlerinde gördüğümüz acılardan çok da ayrı bir şey değil. Eğer global bir dünyada yaşıyorsak ve her şey entegreyse, birbirine bağımlıysa o zaman biz daha bütüncül bir açıdan bakmalıyız bu konuya.”

 

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