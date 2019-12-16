Mesut Özil’e ‘Uygur Türkleri’ adına teşekkür

DOĞU Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Abdulcelil Karakaş, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Uzun zamandır Doğu Türkistan’da zulüm devam ediyor. Müslümanlar bakıp duruyor, bunu anlamak mümkün değil. Biz, din kardeşi, kan kardeşi değil miyiz? Nasıl kardeşiz, hem insan değil miyiz? Lafı fazla uzatmayacağım, bizlere tercüman olan futbolcu kardeşimiz Mesut Özil’in mesajı okunsun. Onun mesajı her şeyi anlatıyor. Kendisine Uygur Türkleri adına, huzurunuzda teşekkür ediyorum.”

Karakaş’ın konuşmasının ardından Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin imzalarıyla destek verdiği basın bildirisi okundu. Bildiride, şöyle denildi: “Dünya kamuoyunun vicdanları bozulmamış, insan doğup, insan kalabilen, insanca yaşayıp kendisinden farklı olanların yaşam hakkına, diline, dinine ve ırkına saygı duyan insanların vicdanına sesleniyoruz. İnsan hakları haftasının hemen ertesinde, dünyanın bir ucunda uzun yıllardır devam eden ve özellikle de sessiz çoğunluğunun suskunluğu neticesi hüküm süren bir insan hakları ihlaline, bir zulme dikkati çekmek, bunu yaparken de hem insani hem de vicdani bir sorumluluğu yerine getirmek istiyoruz. Doğu Türkistan’da Çin hükumetinin uyguladığı politikalar neticesinde temel insan hakları bağlamında tüm değerlerin ihlal edilmesi sonucu 35 milyonluk Müslüman Uygur Türklerinin yok olmakla yüz yüze bırakılması söz konusudur.”

Uygur Türklerinin uğradığı zulmün geniş kitlelere anlatılabilmesi için çalışma grubu oluşturuldu.